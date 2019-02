'Querem tomar meu mandato no tapetão', diz deputado Saullo Viana

Saullo diz que o grupo político que atua para prejudicá-lo usa um método da velha política | Foto: Fabiane Morais

Manaus - Contrariando especialistas políticos, o deputado estadual Saullo Viana (PPS), candidato novato na política, com reduto eleitoral na cidade de Parintins, conseguiu conquistar quase 28 mil votos e foi empossado, na sexta-feira (1º), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

No entanto, é acusado pelo suplente dele, o ex-secretário de segurança do Estado coronel Amadeu (PPS), que recebeu 10 mil votos, de chegar ao cargo por meio de abuso de poder econômico e fraude eleitoral. Para ele, a inciativa não passa de um método da velha política para prejudicá-lo.



EM TEMPO – Qual a motivação para quebrar o silêncio e expor sua verdade?

Saulo Vianna - Eu fiquei 40 dias recluso em casa com a minha família, a gente sofreu muito. Foi muito sofrido, muito doloroso você ser acusado, ser injustiçado e perseguido. Realmente é doloroso. Só quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Eu passei 40 dias em casa buscando forças para, agora, passado esse tempo, levantar a minha cabeça. Estou na Justiça provando a minha inocência. Minha defesa está trabalhando para provar minha inocência e eu levantar a cabeça para enfrentar o desafio.

EM TEMPO– Algum momento você pensou em desistir do mandato?

SV – Não. Nunca pensei em desistir, até porque eu tenho compromisso com as pessoas que acreditaram mim, que votaram em mim, cidades que se movimentaram em torno da minha eleição. Pessoas que abraçaram a minha campanha. São famílias, amigos, pessoas do povo. Foi por eles que eu jamais pensei em desistir.

EM TEMPO – Como fará para convencer os 27.880 eleitores que votaram no senhor, de que é inocente?

SV – Essa é a primeira preocupação. Nesse período em que eu fiquei recluso, recebi muitas manifestações de solidariedade de amigos, eleitores, de pessoas que acreditam que sou inocente. Muitos deles também me procuraram através das redes sociais, enfim, para poder também prestar solidariedade porque, assim como eu, eles também ficaram revoltados e se sentiram também injustiçados. Agora, a questão é provar na Justiça através da minha defesa que sou inocente. Paralelo a isso, vou continuar trabalhando para colocar em prática tudo o que eu prometi na campanha como propostas, como ideias para que a gente possa ajudar o nosso Estado.

EM TEMPO – E qual é a estratégia adotada por sua defesa para provar a sua inocência? O senhor tem um álibi, uma afirmação?

SV – Até hoje, nada do que foi denunciado foi provado. Os motivos pelos quais eu fui levado para prestar esclarecimentos, não foi provado. O que ocorreu? Até hoje nada foi provado. A gente tem elementos, porque realmente eu não tive contatos com ninguém. Não falei com ninguém que me ofereceu ou que fez alguma coisa para me favorecer através de informação. Então, eu não tive esse contato com esse objetivo. É nisso que a gente vem trabalhando para provar que não participei de nenhum esquema.

EM TEMPO – Houve compra de votos, já que, houve muitas denúncias de abuso de poder econômico na sua campanha?

SV – Essa questão de comprar voto é papel da velha política. Eu faço parte da nova política e o que eu fiz foi trabalhar muito. Trabalhei muito, comecei a trabalhar cedo. Usei aquele ditado: “quem tem perna curta sai na frente”. Trabalhei muito, busquei muito, comecei através da minha base eleitoral que é no interior, principalmente a cidade de Parintins e nos municípios mais próximos. Fiz uma grande aliança com muitas liderança, segmentos da sociedade, pessoas, gente da política, gente de fora da política. E também o “momento no novo na política” favoreceu bastante minha candidatura. As pessoas não quererem mais a velha política, enfim, votar nos mesmos candidatos, ou naqueles que fazem muitas promessas, mas que são de pouca ação. Então, esse negócio de comprar votos não faz parte do meu perfil, da forma como trabalho.

EM TEMPO – Deputado, o senhor tem um suplente, chamado Amadeu Soares (PPS), ex-secretário de segurança, que recebeu dez mil votos e que entrou com um Recurso Contra Expedição do Diploma (RCED), no TRE, baseado no abuso de poder econômico e fraude eleitoral. É claro que ele seria o grande beneficiado caso o senhor se afastasse do seu mandato. O senhor acha que existe uma pressão dele nos bastidores para tentar tomar esse mandato?

SV – Existe um grupo político interessado em tomar meu mandato no tapetão. Foi tentado, ainda está sendo tentado. Mas eu estou de cabeça erguida para lutar pelo meu mandato, pela minha dignidade, provar a minha inocência e fazer valer os votos de 27.880 votos que eu tive.

EM TEMPO – O senhor acredita que um discurso de vítima pode parecer encenação para o público?

SV – Só quem passou pelo que eu passei, sendo injustiçado, sendo perseguido, sabe o que é isso. Então, se eu tive, realmente, momentos de muita tristeza, de muita mágoa pelo que aconteceu, pela forma como aconteceu, ser acusado, perseguido, apontado...só quem realmente passou é que sabe o que é isso. Então, não tem encenação quando você é perseguido e injustiçado.

EM TEMPO– Como ficou na memória, e que reação o senhor teve quando viu, naquele dia, a Polícia Federal chegar à sua casa e te levar para prestar depoimento. Você sentiu medo?

SV – Minha reação foi de medo, sem entender nada, sem saber o que de fato acontecia. Eu fui levado até a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos e falei o que eu tinha para falar. No momento me reservei ao direito de falar somente a verdade sobre o que eu fui indagado lá. Agora, o resto a gente está tratando na Justiça.

EM TEMPO – Que direção, que rumo o senhor vai dar ao seu mandato, para provar à sociedade que o senhor não é nada daquilo que estão falando ou das acusações que pesam sobre a sua vida?

SV –Durante o mandato quero trabalhar muito mais. Acho que não tem outra fórmula de vencer na vida, de vencer a desconfiança, que não seja através do trabalho. Eu quero poder botar em prática tudo aquilo que falei durante a campanha. Quero estar presente nos municípios do interior, acabar com aquele estilo de político que só aparece de quatro em quatro anos para poder pedir voto. Quero poder me colocar como um parlamentar que vai abrir portas para os prefeitos, para as lideranças do interior, para que a gente possa levar desenvolvimento para o nosso interior, principalmente, poder ajudar o novo governo a desenvolver o nosso Estado através da geração de emprego e renda, oportunidades para as pessoas do interior. Infelizmente, a questão da desconfiança existe. Mas, cada um fala o que quer. A desconfiança existe, mas através do trabalho e da justiça vou desfazer essa impressão.

EM TEMPO– Deputado, o senhor falou do nosso novo governador, o Wilson Lima (PSC). Mas se elegeu pelo PPS que estava coligado com Amazonino Mendes (PDT). Como é que vai ser a tua relação com Wilson Lima? Você já teve contato com ele, já conversaram? Ou vau se manter na oposição ao governo?

SV– O que acontece é que a regra da eleição são as coligações. Em 2018 o meu partido, que é o PPS, escolheu caminhar com o então governador Amazonino Mendes. E eu fui eleito pelo PPS, não pelo ex-governador Amazonino Mendes. Mas, agora, o momento é de trabalho, para exercer o mandato de f forma correta em defesa do Estado. Eu já tive conversa com o governador Wilson Lima e já me coloquei como eu pretendo trabalhar nos municípios a qual já tínhamos um trabalho. Assim, vamos poder ajudar, colaborar, com o governo. Disse para ele também sobre a questão de como eu vou me comportar na Assembleia. Tudo que for de benefício para o povo eu com certeza irei votar, irei defender, acompanhar. Agora o que for para prejudicar o povo, eu naturalmente, vou estar contra. Isto é, coloquei meu mandato a disposição para ajudar o novo governo.

