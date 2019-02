Josué promete ser fiel a Wilson Lima

De saída, Josué Neto adiantou que a Casa será aliada do governo | Foto: Malika

Depois de um “banho” de estratégia, o deputado Josué Neto (PSD) foi aclamado presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para biênio 2019-2020.

Apesar da pouca idade, tem apenas 36 anos, entra para a história como o parlamentar mais jovem que abocanhou três mandatos, disputando com velhas raposas da política baré, como Belarmino Lins (PP) e Serafim Corrêa (PSB), que acabaram jogando a toalha.

Vamos juntos

De saída, Josué Neto adiantou que a Casa será aliada do governo.

— Essa Casa será um grande aliado do governo do Estado. Vamos dar todos os sinais de que os 24 colegas querem trabalhar com Vossa Excelência pelo bem do Estado –, disse, olhando para o governador Wilson Lima (PSL).

Em nome do Amazonas

Ao falar sobre sua decisão de acompanhar a posse dos deputados e a eleição da mesa Diretora da Assembleia, o governador reforçou que a relação entre Executivo e Legislativo é fundamental para o crescimento do Amazonas.

Sintonia de poderes

O governador frisou a importância da união entre os poderes para o desenvolvimento do Estado.

— A propósito, um bom governo é construído com a presença de todos os poderes. Que todos possam usar o mandato em benefício do povo amazonense –, disse Wilson Lima.

Filho de peixe

O pequeno Josué Bisneto, filho de Josué Neto (PSD), sentou no assento destinado ao pai, no plenário, pegou um microfone e deu um alô.

Pedigree

Esse não nega o sangue da política nas veias e a paixão pelo microfone, que começou com o bisavô, Josué Cláudio de Souza, que fez história no rádio e na política.

Wilker, o irredutível!

Mas então, todos os deputados estão ao lado do governador?

Não, um deles promete resistir. É o deputado Wilker Barreto (PHS), até agora o único a declarar oposição a Wilson Lima.

— Mas oposição responsável! –, observa Wilker.

Mulher no poder

A deputada Alessandra Campêllo (MDB) ganhou o cargo de vice-presidente da Casa.

Para ela, agora sim as mulheres estão devidamente representadas em seus pleitos junto ao Poder Legislativo.

Gratidão

Dito isso, ela agradeceu ao presidente, a quem apoiou desde a primeira hora.

— Obrigada, presidente, por reconhecer a importância da mulher na sociedade e nos espaços de poder. Contem conosco!

O sonho acabou!

Quem conduziu a abertura dos trabalhos do biênio 2019-2020 foi o deputado Belarmino Lins (PP), o mais velho, que teve o sonho de ser presidente saindo pelo ralo.

Sem gracinhas

Belão, acostumado a fazer gracinha em todo tipo de sessão – até em velório –, dessa vez estava com “cara de poucos amigos”.

Deve ser porque viu a presidência escorrer pelos dedos.

Cachorrada

“Tânia”, a cadelinha da vereadora Joana Darc (PP), participou da sessão na Assembleia Legislativa, como a parlamentar já havia avisando.

Fiel companheira

Essa é a primeira vez que cachorro vai ter assento no plenário.

La Darc é defensora da causa animal e se mantém fiel aos bichinhos, na chuva, na rua ou no parlamento.

Meu velho

Durante a sessão de posse dos 24 deputados estaduais que comporão a 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), um mistério foi desvendado: Belarmino Lins (PP) é mais velho do que Serafim Corrêa (PSB), por isso conduziu os trabalhos.

Respeita o Belão

Durante toda a última legislatura, Belão e Sarafa brincavam com a idade, e um acusava o outro de ser o mais idoso do parlamento.

A verdade é que Belarmino fez 73 anos no dia 1º de janeiro, e Serafim completa 72 anos em 3 abril

Falando em Sarafa, o deputado do PSB – que está iniciando seu segundo mandato – adiantou que continuará defendendo a transparência nas contas públicas e a desburocratização dos serviços.

Outras duas bandeiras do mandato de Sarafa são a defesa da Zona Franca e o resgate da BR-319.

Na bandeira do novo

A nova composição da Mesa Diretora da Aleam tem oito parlamentares que nunca ocuparam esse cargo.

Dos dez assentos, cinco são de deputados novatos. Só o presidente, Josué Neto, e o corregedor, Abdala Fraxe, já ocuparam a Mesa no passado.

Isso mostra que o “fenômeno” do novo, que dominou a eleição de 2018, também se estendeu para o parlamento.

Fala baixo

Enquanto conversava com uma servidora do cerimonial, o deputado Belarmino Lins deixou seu microfone aberto.

Ao lado do decano da Aleam, o governador Wilson Lima (PSC), que tem intimidade com a “boca de ferro”, chamou a atenção de Belão, que prontamente desligou o microfone.

Caveira

Em seu juramento, o deputado Cabo Maciel (PR), após pronunciar o famoso “assim o prometo”, vociferou: “caveira!”.

Uma referência ao BOPE – Batalhão de Operações Policiais Especiais.

Sessão nostalgia

Sinésio Campos (PT) também aproveitou o momento e, após fazer seu juramento, tirou do fundo do baú a velha palavra de ordem do partido de Lula:

— A luta continua, companheiros!

A esquerda vive

Por falar em Sinésio, ele ergueu o braço esquerdo para fazer seu juramento de posse e foi prontamente corrigido por Dermilson Chagas (PP), que secretariou os trabalhos:

— Deputado Sinésio, o senhor tem que levantar o braço direito –, orientou.

— É porque eu sou de esquerda, companheiro! – retrucou Sinésio.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

'Sou do MDB e vou apoiar candidatos do MDB', diz Eduardo Braga

Deixando para trás velhas “raposas”, Josué Neto se consolida na Aleam