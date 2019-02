Ex-governo do AM beneficiou empresa conhecida por pagar propina

Manaus - O governo Amazonino Mendes (PDT) manobrou, nos últimos dias de outubro, processo licitatório para beneficiar uma empresa que é conhecida por pagar propina a agentes públicos em vários Estados brasileiros.

Trata-se da ZetraSoft LTDA, declarada vencedora do pregão presencial 003/2018, que escolheu “empresa especializada na prestação de serviços de administração de margem consignável” para os servidores do estado do Amazonas.

A ZetraSoft ofereceria, sem ônus para o Estado, empréstimos consignados aos servidores públicos da ativa e aposentados em todo o Amazonas, mas cobrando margens de juros acima das ofertadas pelo mercado, aumentando o lucro dela e, assim, poderia pagar propina a agentes públicos, como ocorreu em ao menos dois Estados, o Paraná e no Mato Grosso.

No governo do tucano Beto Richa em 2016, a ZetraSoft foi denunciada por cobrar R$ 2 por cada empréstimo consignado feito para servidores estaduais | Foto: divulgação





Escândalo no Paraná

No governo do tucano Beto Richa em 2016, a ZetraSoft foi denunciada por cobrar R$ 2 por cada empréstimo consignado feito para servidores estaduais, quando a empresa anterior responsável por este tipo de serviço, a Consist, cobrava R$ 1,25, e o Serpro, do governo federal, cobrava R$ 0,30.

A entrada da ZetraSoft no governo de Beto Richa, que estava preso até a semana passada acusado de improbidade administrativa, foi nebulosa e passou por um ajuste na legislação estadual que alterava a realização de empréstimos com descontos na folha de pagamento do Paraná.

“Vamos investigar e cobrar explicações”, dizia numa reportagem da época o líder a oposição a Beto Richa, deputado Requião Filho.

Propina no Mato Grosso

Em Mato Grosso, as transações nebulosas da ZetraSoft são ainda mais escancaradas e há delações de agentes públicos atestando o pagamento de propinas na casa do R$ 1 milhão.

Em depoimento a polícia civil daquele estado, em maio de 2016, o ex-secretário de Estado Pedro Elias Domingos afirmou que o ex-deputado José Riva articulou a substituição da empresa Consignum pela ZetraSoft.

O ex-deputado José Riva articulou a substituição da empresa Consignum pela ZetraSoft | Foto: divulgação

Ele explicou no inquérito que a Consignum pagava R$ 700 mil em propinas a José Riva, mas que a ZetraSoft estava disposta a pagar R$ 1 milhão mensal para o ex-deputado mato-grossense. O dono da ZetraSoft, identificado no inquérito como Fábio Drumont acabou sendo denunciado na Operação Sodoma.

