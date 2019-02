Aleam tem que contribuir para solucionar a crise, diz Serafim

A afirmação foi dada durante abertura da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), nesta terça-feira (5) | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado Serafim Corrêa (PSB) disse que o parlamento estadual tem o papel de acompanhar e sugerir propostas que possam contribuir para o desenvolvimento do estado. A afirmação foi dada durante abertura da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), nesta terça-feira (5), onde governador Wilson Lima (PSC) fez a leitura da primeira mensagem.

“O governador Wilson Lima assumiu no dia primeiro de janeiro. Hoje (5), na abertura do Ano Legislativo, coube a ele dizer como recebeu o Estado. Wilson fez isso. Mostrou aquilo que encontrou e apresentou os caminhos que pretende trilhar para fazer o melhor”, disse Serafim Corrêa.

O líder do PSB na Casa afirmou que a Zona Franca, BR-319, transparência das contas públicas e responsabilidade fiscal – além de pautas nacionais como a reforma da previdência – são bandeiras do seu segundo mandato como deputado estadual.

“Cabe ao Legislativo acompanhar, apoiar, a sugerir, criticar, enfim, o Legislativo vai interagir fortemente com o Executivo no sentido de melhorar as condições de vida do nosso povo. Esse é o objetivo de todos nós: dos deputados estaduais, federais, senadores e do governador do Estado”, defendeu o deputado.

