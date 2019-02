'Narcotráfico vai ser sufocado', diz Wilson Lima em discurso na Aleam

Governador leu a primeira mensagem anual do governo na Aleam | Foto: Divulgação Secom/Diego Peres

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), anunciou mudanças na polícia militar para melhorar a segurança no estado. As medidas foram divulgadas durante discurso na primeira sessão legislativa do ano na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (5).



"O narcotráfico vai ser sufocado para termos mais paz. Vamos fazer a polícia ficar mais presente", afirmou o governador antes de anunciar o Rocam Motos e a aquisição de novos armamentos para a Polícia Militar.

Ele afirmou que a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) irá receber 60 motos que irão atuar inicialmente nos corredores de ônibus. As pistolas de calibre .40 dos policiais militares serão substituídas por três mil pistolas 9 milímetros.

Os policiais também irão receber 500 espingardas calibre 12 semi automáticas. Parte desse equipamento vai ser doado pelo Governo Federal. Além de garantir a segurança nas cidades, o objetivo também é proteger as fronteiras, impedindo a entrada de drogas e armas.

Corte de gastos

O governador demonstrou bastante preocupação com o enxugamento da máquina pública, que já apresenta um rombo de R$ 3 bilhões. Por isso, ele anunciou que está elaborando uma reforma administrativa que irá extinguir e unificar algumas secretarias e órgãos.

"A reforma que vamos fazer não é aquela reforma no papel. É uma reforma séria e profunda", afirmou.

Para combater o prejuízo nas contas, o governador afirmou que vai atrair investimentos para o Estado por meio da indústria de fármacos e cosméticos, na produção de óleo e gás natural, na piscicultura, no agronegócio, na mineração, ao extrativismo e ao turismo, mas sem deixar de lado o Polo Industrial de Manaus.

Governador reunido com deputados na Assembleia Legislativa | Foto: Divulgação Secom/Bruno Zanardo

Saúde

Do déficit de R$ 3 bilhões, R$1,1 bilhão corresponde apenas à área da saúde. Wilson Lima afirmou que o Amazonas foi o estado que mais investiu na saúde nos últimos quatro anos, mas que esse investimento não foi revertido em qualidade de serviço à população.

No discurso, o governador afirmou que 300 novos leitos serão abertos nos próximos 100 dias para atendimento em urologia e ortopedia, que são as áreas mais deficientes do sistema. A abertura dos leitos vem por meio de uma parceria com o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV). Wilson afirmou que a meta é reduzir as filas dos hospitais em 70% até o fim do semestre.

