Vídeo: Seduc deve gastar quase R$ 33 milhões com merenda escolar

Essas empresas devem receber mais de 30 milhões de reais para fornecer o serviço | Foto: divulgação

Manaus - A Seduc deve gastar quase R$ 33 milhões em merenda escolar com empresas que foram contratadas sem licitação.A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) dispensou licitação para contratar empresas que vão abastecer as escolas com a merenda escolar. A pasta decidiu ficar com duas empresas que possuíam contratos em administrações passadas.

As empresas são Bento Martins de Souza Eirelli e G.H Macário Bento, as duas são velhas conhecidas do governo. Nas administrações de Omar Aziz, José Melo e Amazonino Mendes, elas foram contratadas para diversos serviços. Juntas já receberam quase 90 milhões de reais. Os dados são do Portal da Transparência.

No site da Receita Federal, a empresa Bento Martins de Souza Eirelli é do proprietário de mesmo nome, Bento Martins, já a G.H. Macário Bento, quando consultado o CNPJ, não mostra quem é ou são os donos, mas o e-mail disponível para contato está no nome de Gustavo Bento.

Seduc

Para a Secretaria Estadual de Educação não há problema na contratação das duas empresas. A Seduc disse que está cumprindo o que determina a constituição e agindo de forma emergencial.

A Seduc explica ainda que a nova contratação em caráter emergencial foi feita para atender à demanda de alimentação nas escolas no início do ano letivo e cumpriu a determinação da Justiça de suspender o contrato com a empresa RSG Comércio Atacadista e Organizador Logístico, que havia sido contratada no governo de Amazonino Mendes.

