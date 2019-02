Em 2018, número de Projetos de Lei para PCDs cai no Amazonas

Manaus - A lei federal 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), tem como principal objetivo assegurar e promover o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, "visando à sua inclusão social e cidadania".

Por estarem em um grande número de PCDs no Amazonas, essa população ainda carece de leis específicas voltadas para a sua convivência em sociedade. Entretanto, de 2017 para 2018, o que se viu foi uma redução no número de Projetos de Lei aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e sancionados pelo Governo do Amazonas.



Na teoria, tais leis seriam parte da resolução dos problemas da população de Pessoas com Deficiência (PCDs), que já chega a mais de 45 milhões de brasileiros, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Amazonas, o número de PCDs está em mais de 1,085 milhão de pessoas, segundo dados da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência (Seped).



Fiscalização e denúncias



Mesmo assim, ainda são poucos os casos de aplicabilidade da Lei de Inclusão e da acessibilidade pregada pelo diploma legal, conforme a titular da Seped, Viviane Lago Lima. Segundo ela, em relação ao Estado, a Lei é pouco aplicada e ainda precisa ser imposta de modo forçado.

"Dentro do setor jurídico da Seped, nós temos cinco advogados, e a nossa secretária executiva também é advogada. Então o conjunto jurídico que se formou, essa 'muralha', é justamente para fiscalizar a aplicação dos direitos da pessoa com deficiência. Nós estamos usando a página da Seped para que os PCDs entendam quais são os seus direitos e possam cobrar efetivamente", afirma.

Segundo Viviane Lago, a Lei de Inclusão é pouco aplicada no Amazonas, e ainda precisa ser imposta de modo forçado | Foto: Divulgação

Lago destaca que a resposta da população tem sido efetiva. "As pessoas estão respondendo às ações que nós estamos tomando. Estão fiscalizando, e já temos recebido muitas denúncias sobre pessoas utilizando vagas de estacionamento de forma ilegal. Além disso, com relação à questão das moradias adaptadas, já estamos alinhando com a Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), para que 5% das moradias construídas com recursos estaduais sejam adaptadas. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença", salienta a gestora.



Responsabilidade legislativa

Na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a responsabilidade por tratar assuntos que digam respeito aos PCDs é da Comissão de Assistência Social e Trabalho, de acordo com o artigo 27 do Regimento Interno da casa. A reportagem tentou contato com o presidente da Comissão, deputado Dr. Gomes (PRP), pelo telefone (92) 9 9165-xxxx, mas as ligações não foram atendidas.

No entanto, uma rápida busca pelo Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Aleam (SAPL) com o termo "Pessoa com deficiência" mostra que em 2017, foram apresentados sete projetos de lei que englobam os PCDs. O número, no entanto, caiu para quatro em 2018, sendo que três deles foram arquivados e apenas um foi aprovado: o projeto de lei 17/2018, apresentado pelo então deputado estadual Carlos Alberto (PRB), que torna obrigatório o atendimento a idosos, gestantes e pessoas com deficiência no térreo das agências bancárias em todo o Estado.

Projeto de lei do deputado Carlos Alberto (PRB) torna obrigatório o atendimento a idosos, gestantes e pessoas com deficiência no térreo das agências bancárias | Foto: Divulgação

A justificativa apresentada pelo autor, deputado Carlos Alberto, diz que a lei garantiria um direito já constituído por lei de proteção aos idosos, gestantes e PCDs, garantindo estabilidade e levando em conta a vulnerabilidade com relação a acidentes.

"As pessoas com deficiência têm suas limitações principalmente quando essa deficiência é no físico e que compromete muitas vezes a marcha e dificulta sua locomoção. (...) Desta forma é necessário que qualquer tipo de obstáculo como risco a acidentes sejam prevenidos", diz o texto de justificativa do PL, que foi transformado em Lei Ordinária.

Já no rol de projetos reprovados, está, por exemplo, o PL 75/2018, de autoria da deputada Alessandra Campelo (MDB), que versa sobre a isenção de pagamento da taxa de inscrição para pessoas com deficiência em eventos esportivos no Amazonas. A proposta, apresentada em 18 de abril de 2018, acabou sendo arquivada em 14 de janeiro de 2019, uma vez que não foi votada até o fim da legislatura, de acordo com o artigo 168 do Regimento Interno da Aleam.

É efetivo?

O educador físico Joaquim Filho, de 60 anos, considera que propostas como a apresentada pela deputada são "irrisórias". Para ele, isso atinge uma demanda mínima de pessoas com deficiencia que participam de eventos esportivos.

"Recentemente, eu participei de uma corrida na qual só vi três cadeirantes e quatro cegos. Eu não acho, sinceramente, que propostas como essa sejam efetivas. Na verdade, isso é o mínimo de um universo imenso de pessoas com deficiência", afirma.

Joaquim Filho (de colete) é treinador esportivo de PcDs há mais de 30 anos | Foto: Divulgação

Joaquim Filho também é fisioterapeuta, e trabalha como treinador esportivo de PcDs há mais de 30 anos. Na visão dele, devem haver novas iniciativas, como leis que incentivem isenção de impostos na compra de materiais, como cadeiras de rodas, entre outros artigos.



"É uma luta para você conseguir qualquer coisa para uma pessoa com deficiência hoje. Para comprar passagens, por exemplo, tem que preencher um formulário trabalhoso. É complicado. Acredito que as políticas públicas precisam ser muito mais efetivas do que as que existem hoje, porque só assim que vamos ter um mundo melhor para os PCDs", salienta.

A jornalista Wal Lima, de 27 anos, é uma das pessoas que creem que as políticas para pessoas com deficiência precisam ser mais efetivas, e não apenas por parte das instâncias públicas. Wal tem paralisia cerebral espástica, com um leve grau de dificuldade no andar, e acredita que um fator que deve ser trabalhado na sociedade é a questão do bullying nas escolas. Na visão dela, um dos principais traumas do PCD é justamente o bullying nas escolas, ocasionado pela falta de informação por parte do poder público e dos professores.

"Uma coisa que acontece muito, e que me deixa um pouco indignada de vez em quando é que, de fato, existem vagas de emprego para PCDs. A grande questão são justamente as áreas que são disponibilizadas para nós. Temos capacidade para sermos graduados em cursos de Ensino Superior, como Jornalismo, Direito ou Publicidade. Somos vistos como minoria pela sociedade, e não pelo trabalho que nós exercemos", afirma.

A comunicadora ainda salienta que a infraestrutura disponível para os PCDs na capital amazonense ainda é fraca, como no caso dos ônibus. "Existem ônibus com transporte para cadeirantes, mas a maioria não presta. É tanto que a cadeira de acompanhante chega a ser utilizada por pessoas sem deficiência na falta de onde sentar. Ou pior: às vezes o motorista não pára, pois sabe que vai ter que se levantar do assento para ajudar o cadeirante a subir", completa.

Soluções

Mesmo com os problemas e a falta de políticas ainda mais efetivas, o trabalho de implantar uma política para pessoas com deficiência caminha a bons passos, na visão de Viviane Lago.

"A Seped foi criada em 2010, e durante todo esse tempo, teve 14 mil inscritos, de mais de 1 milhão de pessoas com deficiência no Amazonas. Desde o início da nossa gestão, muitas pessoas tem procurado a Seped para se cadastrar e usufruir dos seus direitos. Estamos em fevereiro, e já estamos quase alcançando o número de 15 mil pessoas inscritas", conta.

Seped conta com mais de 14 mil inscritos em sua base de dados | Foto: Divulgação

A secretária ainda salienta que projetos como o Passe Legal, que isenta pessoas com deficiência de pagarem o valor integral da passagem em transportes intermunicipais, foram ampliados para a modalidade aquaviária, o que é mais adequado à logística do Amazonas. Outros projetos, segundo Viviane Lago, precisam de captação de recursos da Seped e de orçamento.



"Temos 14 projetos prontos que precisam de orçamento para poderem ser implantados. No entanto, precisamos fomentar recursos para fazer com que esses projetos saiam do papel. Esses projetos são grandes projetos, e o fundo de captação que temos ainda é irrisório. Nossa missão é fazer com que esse fundo de captação vá e seja além do que nunca foi", completou.

