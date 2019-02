Solidariedade terá candidato à prefeitura de Manaus em 2020

Manaus - Liderado no Amazonas pelo deputado federal Bosco Saraiva, o Solidariedade, dispara na frente na corrida rumo à prefeitura de Manaus e lança sua pré-candidatura ao pleito de 2020. O anuncio foi feito neste sábado (16), durante o ‘Encontro Anual de Filiados Detentores de Mandatos’, na sede do partido.

O Solidariedade ainda não definiu o nome que deve concorrer à eleição, mas garante que vai participar da disputa. Para isso um grande programa de filiação partidária iniciará na segunda semana de março. E, dentre esses, poderá estar o candidato majoritário.

“O partido cumpriu a primeira etapa que foi vencer a clausula de barreiras nas eleições de 2018. Agora está maduro e preparado para disputar majoritariamente a prefeitura de Manaus e chapa completa para a Câmara Municipal”, considerou Saraiva.

Reunião com filiados do partido aconteceu neste sábado (16) | Foto: Tácio Melo/Ascom

Durante a reunião foram discutidas a reestruturação do Partido Solidariedade em Manaus e no interior do Amazonas.

Quem tiver interessado em fazer parte do Solidariedade, deve procurar a sede do partido de segunda à sexta, das 8h às 18h, localizada na rua Barão do Rio Negro, 75 – Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. A filiação também pode ser por meio do site www.solidariedade.org.br.

Com informações da assessoria*

