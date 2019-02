'Quem ganha governa, quem perde fiscaliza', diz David Almeida

Manaus - O ex-deputado estadual David Almeida (PSB), que esteve à frente do governo do Estado de forma interina em 2017 – um dos nomes favoritos à prefeitura de Manaus em 2020 –, disse ao EM TEMPO que continuará fiscalizando as finanças do Amazonas e que está se preparando para concorrer às próximas eleições. O socialista fala sobre sua aproximação com o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), e faz uma avaliação da atual gestão municipal. Ele também comenta a crise na saúde pública e revela seus planos pessoais para os próximos meses.

EM TEMPO – Qual a sua avaliação da condução do governo no cenário crítico na saúde no Estado?

David Almeida — O Estado tem 24 mil servidores na área da saúde. Isso consome R$ 850 milhões por ano no orçamento. Para os terceirizados, o Estado gasta os mesmos R$ 850 milhões, que vão pagar 6 mil pessoas - esse era o número até eu sair do governo interino, não sei se permanece o mesmo. Você gasta R$ 65 milhões com as cooperativas médicas por mês e tem uma despesa média de R$ 800 milhões com o pessoal para terceirizados.

O modelo está errado. É preciso ter diálogo, negociação e compromisso. O Estado tem dívida ou compromisso? A receita do Estado, anual, é, em média, de R$ 18 bilhões, e a dívida com a saúde, segundo divulgado por Wilson, é de R$ 3 bilhões. Em quatro anos de gestão, você vai ter R$ 72 bilhões. Você tem que se ajustar e parcelar. O governo tem que executar e resolver, e não fiscalizar como está sendo feito.

EM TEMPO –Sem um cargo eletivo, quais seus planos a partir de agora?

DA - Estou me dedicando a projetos pessoais e profissionais. Estou estudando bastante. À tarde eu atendo no escritório aqui no Morro e estou montando um escritório de comunicação. Quem ganha, governa, quem perde, fiscaliza. Eu vou fiscalizar. Tenho um convite para fazer um programa de rádio já para o segundo semestre, e no primeiro semestre quero me ater mais a estas questões pessoais. Eu estou cuidando muito da minha esposa.

David afirma que continuará fiscalizando as finanças do Amazonas | Foto: Marcio Melo

EM TEMPO – Como o senhor avalia a atual gestão municipal?

DA – Transporte público e infraestrutura são os principais gargalos da administração pública municipal. Manaus é uma cidade muito favorável às suas finanças. É bem administrada. Vejo também a cidade de Manaus, na questão educacional, com avanços. Mas é preciso, ainda, de um programa para a construção de novas vias, para fluidez do trânsito. Todo mês entram, em média, 5 mil veículos novos. Nós não temos, na mesma proporção e rapidez, a abertura de vias e a construção de viadutos, por exemplo.

EM TEMPO – Existe algum acordo político entre o senhor e o prefeito Arthur Neto?

David Almeida — Com todo respeito ao prefeito, não existe nenhuma proposta, convite e nenhuma perspectiva. O que acontece é que a prefeitura estava fazendo um trabalho de doação para as vítimas do Educandos. Eles têm todos os cadastros das pessoas que perderam as suas casas e o que houve foi que nos encontramos lá. E a Assembleia do Estado do Amazonas doou 76 geladeiras novas e passamos para o prefeito fazer as doações, tendo em vista que ele estava à frente daquele trabalho, com os cadastros das pessoas atingidas, por exemplo.

EM TEMPO – Qual a possibilidade de fazer uma aliança com o vice-prefeito Marcos Rotta (sem partido)?

DA — É muito cedo. Ano que vem temos dois cargos a serem disputados, vereador e prefeito. Irei disputar um dos dois cargos. Preciso sentar com o partido (PSB) e saber qual as condições e qual a situação do partido, o que ele pensa, o que ele quer, e qual caminho que o partido vai tomar. As questões de composições e possibilidades futuras estão muito antecipadas. Foi a solidariedade que me aproximou do prefeito, ponto. Sou amigo do Marcos Rotta, outro ponto. Tem que ver a questão do partido para ver qual a tendência e qual a posição do PSB.

O ex-deputado também revelou seus planos pessoais para os próximos meses | Foto: Marcio Melo

EM TEMPO – O PSB o acolheu e lançou o seu nome para o governo do estado. O senhor permanecerá no partido de Serafim Corrêa?

DA — Sou muito grato ao PSB, que me deu a legenda e a estrutura para disputar a eleição. Essa semana liguei para o deputado Serafim e o parabenizei pelo seu segundo mandato e, futuramente, estaremos conversando sobre questões pertinentes ao partido. Recebi até alguns convites informais de outras siglas, mas, minha hoje posição é PSB.

EM TEMPO – Qual a mensagem que o senhor tem a dizer para pessoas que confiaram no seu trabalho?

DA — Podem ter a certeza e a convicção de que estou me preparando para servir ainda mais e melhor o povo do Amazonas, acreditando sempre que o Amazonas e Manaus podem ser um lugar melhor para se viver. Digo com a experiência de quem já esteve como governador, presidente da Aleam e que deixou um legado de trabalho para a população. A maior resposta para qualquer político é o povo, se você quer saber se está fazendo um bom trabalho político.

