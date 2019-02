Fogo cruzado: semana foi de artilharia pesada e críticas a Wilson Lima

O Governo precisa ficar atento com as críticas da Aleam | Foto: Malika

A base aliada do Governo do Amazonas precisa ficar mais esperta na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam).

A semana foi de artilharia pesada e com críticas fortes ao início do mandato de Wilson Lima. Se revezam e se destacam nos discursos três parlamentares: Wilker Barreto, Dermilson Chagas e Augusto Ferraz, que não poupam palavras. “Desgoverno” é a palavra usada por Wilker - macaco velho e ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM)

Cadê o líder?

Carlinhos Bessa, escolhido como líder do governo, ainda não conseguiu responder à altura. O deputado sempre aparece no fim do expediente lendo alguma espécie de nota, mas em tom muito mais baixo que os adversários.

Marinheiro só

Marinheiro de primeira viagem, falta a Carlinhos a artimanha e o conhecimento de plenário. E isso, claro, é fundamental para qualquer líder que queria defender o governo. Desse jeito, poucos se atrevem a somar forças com ele e sair em defesa do governo.

Pau puro

Aproveitando a nuvem de mísseis disparados contra o governo, o deputado estadual Felipe Souza (PHS) aproveitou para tirar sua casquinha. E voltou a criticar a suspensão de uma dispensa de licitação para contratação de serviço de fornecimento da merenda escolar para a rede estadual de ensino.

Não é ilegal, mas...

A ação da Seduc foi barrada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM).

— A dispensa de licitação não é ilegal, mas seriam pagos R$ 11 milhões a mais para as empresas –, cutucou Felipe.

Suframa

O coronel Alfredo Menezes esteve na Aleam para se apresentar aos deputados estaduais. Ele se desculpou por não conhecer todos os parlamentares e pediu para terem paciência com a inexperiência neste tipo de ambiente político.

Cria do subúrbio

O coronel deixou claro que fará o possível para defender o Amazonas.

E lembrou que é nascido no bairro da Cachoeirinha e criado no Alvorada.

Sigam-me os bons!

Na sequência, olhou para Serafim Corrêa e disse:

— Vou precisar muito das suas dicas como auditor fiscal e entendedor desta área, deputado Serafim.

Sarafa abriu o sorriso de parceiro boa praça e respondeu que está disposto a ajudar.

No bolso do mais fraco

E por falar em Serafim , o líder do PSB disse que a Reforma da Previdência não contempla todas as necessidades.

E advertiu que a conta não pode ser paga por aqueles que podem menos.

— A Reforma tem que ser distribuída de forma equitativa, preservando os que podem menos –, disse o deputado.

Diálogo

O deputado sugeriu que a Aleam tome a iniciativa de convidar especialistas, além da Amazonprev e a Manausprev para, discutir o assunto.

Na responsa

Sarafa observou que os debates em relação a esse tema serão intensos e cobra dos parlamentares uma imensa responsabilidade.

— Isto porque as assembleias e as câmaras municipais ficarão de fora do poder de decisão.

Omar no comando

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), sabatina na terça-feira (26) o economista Roberto de Oliveira Campos Neto, indicado pela Presidência da República para o cargo de presidente do Banco Central (BC).

Juntos e misturados

Aziz decidiu realizar, na mesma reunião, as sabatinas de Bruno Serra Fernandes e João Manoel Pinho de Mello, indicados para duas diretorias do BC.

Ela também

Também será sabatinada Flávia Martins Sant’anna Perlingeiro, indicada para o cargo de diretora da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Braga relator

A reunião está marcada para as 10h na sala 19 da ala Alexandre Costa. O senador Eduardo Braga (MDB-AM) é o relator da indicação.

Alça de mira

Um petição on-line está recolhendo assinaturas no intuito de pedir a cassação do senador Flávio Bolsonaro.

Como justificativa, os idealizadores do abaixo-assinado citam as investigações do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Alça de mira 2

O COAF identificou manobras financeiras envolvendo pagamentos a assessores dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ); entre eles, o ex-assessor de Flávio Fabrício Queiroz.

Turbulência

A Avianca Brasil encaminhou ontem ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedido de suspensão da liminar que permite à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) retirar a licença de aviões, caso receba solicitação de algum credor da companhia aérea.

