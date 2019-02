Deputado Wilker Barreto é 'barrado' em visita ao HPS 28 de Agosto

As imagens foram divulgadas no Facebook do deputado | Foto: Reprodução





Manaus – O deputado Wilker Barreto, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), divulgou sua indignação nas redes sociais ao ser proibido de entrar no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado na Zona Centro-Sul da cidade, durante o último sábado (23). O parlamentar, que tem a competência exclusiva de fiscalizar os serviços do Estado prestados à população, afirmou em nota que foi impedido de supervisionar a unidade de saúde por ordens da direção do local.

Ao tentar entrar no hospital, Wilker foi barrado por seguranças e informado que a diretoria do local só liberaria a entrada dele na segunda-feira (25), durante o horário comercial. O deputado definiu a situação como “cerceamento de mandato” e disse que o Governo do Amazonas está “sonegando informações”.

A Aleam manifestou “irrestrito apoio” ao deputado e espera que “casos como estes não se repitam”. Também pediu que a Susam (Secretaria de Estado de Saúde) investigue os fatos para a manutenção da “boa relação, respeitosa, independente e harmônica entre os poderes”.

A Assembleia definiu a situação como “arbitrária” e pediu respeito à independência e harmonia dos poderes. Ainda de acordo com a Aleam, a Constituição do Estado do Amazonas assegura que é de competência exclusiva e “indelegável” dos deputados “fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta”.

Hospital se manifesta

Por meio de nota oficial, o HPS 28 de Agosto também se manifestou sobre a denúncia e disse “reconhecer e respeitar o trabalho de todos os parlamentares que, assim como o Governo do Estado, estão buscando a construção de uma saúde melhor para a população. Portanto, considera um mal-entendido o episódio ocorrido na unidade durante o sábado (23). ”

Ainda em nota, a unidade destacou que “coloca-se à disposição para receber não só o deputado em questão, mas também outros parlamentares que queiram conhecer a unidade e obter informações necessárias ao trabalho parlamentar”.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Mais de 600 mil pessoas sofrem com a ausência médicos no AM

Em 2018, números de Projetos de Leis para PCDs cai no Amazonas