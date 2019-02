ZetraSoft deixa servidores sem acesso a empréstimo consignado no AM

Manaus - O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Amazonas (Sispeam), Riad Ballut, denunciou, nesta segunda (25), que os mais de 160 mil integrantes da categoria estão impedidos de realizar empréstimos consignados por conta da contratação irregular da empresa ZetraSoft Ltda, em outubro de 2018, pelo governo Amazonino Mendes (PDT).



“Somos mais de 160 mil servidores afetados. A licitação foi feita de forma ilícita! Desde dezembro de 2018 não podemos fazer empréstimos, nem sequer tivemos a chance de ter 13º salário adiantado”, diz o presidente do sindicato. “Precisamos de uma medida de urgência que possa ajudar a nossa categoria a voltar a ter crédito”, completa Riad.

Além de ficar sem acesso ao crédito consignado que cobre juros mais baratos, Riad Ballut reclama das irregularidades constantes no processo licitatório 003/2018, promovido pela Comissão Geral de Licitação para a Casa Civil do governo e que beneficiou uma empresa de fora do Estado e com histórico de pagar propinas para conseguir contratos com entes públicos.

“O problema é ter uma empresa de fora, sem escritório físico na nossa capital e com várias irregularidades comprovadas, atuando com algo tão necessário para o servidor em tempos de crises”, analisou. “Precisamos de uma empresa regularizada e que atenda de forma mais próxima todos os servidores”, defende.

Ballut conta que está encaminhando ainda esta semana um ofício ao Governo do Estado pedindo que a Casa Civil ofereça uma forma emergencial para os servidores voltarem a ter crédito consignado. O ideal para ele é cancelar o contrato irregular com a ZetraSoft e abrir uma nova licitação com critérios mais transparentes.

“Temos empresas qualificadas e regularizadas atuando no Amazonas e que podem ajudar neste momento delicado até que toda essa situação seja resolvida. É necessário pensar primeiro no servidor que vem sofrendo”, finalizou o sindicalista.

Histórico de propinas

Basta uma busca rápida na internet para se encontrar uma extensa lista de casos obscuros em que a ZetraSoft Ltda, empresa que deveria ser responsável por ajudar os servidores, está envolvida.

Na maior parte dos Estados em que atua a ZetraSoft Ltda está envolvida com pagamento de propina a agentes públicos. No Amazonas a licitação vencida por ela está bloqueada por motivos judiciais e assim vem causando transtornos irreparáveis para os servidores.

A ZetraSoft foi escolhida no pregão 003/2018 como a “empresa especializada na prestação de serviços de administração de margem consignável” para os servidores do estado do Amazonas pelo então Governo de Amazonino Mendes (PDT), em outubro de 2018.

Isso aconteceu a despeito dela já estar envolvida em casos suspeitos em Estados como o Paraná e o Mato Grosso. No Paraná, onde a “ ZetraSoft apresentou a “proposta mais vantajosa” e foi escolhida pelo governo Beto Richa, em 2017, para assinar um contrato emergencial – e sem licitação – para administrar o sistema que gerencia os empréstimos consignados feitos pelos servidores estaduais.

Para ficar com o contrato, a empresa deu lance em que repassava R$ 5,1 milhões ao governo do estado: valor 560% maior que o lance mínimo, que era de R$ 780 mil. Isso levantou dúvidas que estão sendo investigadas pelo Ministério Público, que pediu o cancelamento do contrato. No Mato Grosso houve caso semelhante que acabou com a prisão de agentes públicos, que fizeram delações premiadas entregando o esquema da ZetraSoft.

