Um rastro de propina da ZetraSoft

O que ninguém compreende é por que a licitação não foi anulada, diante do perfil da Zetrasoft, que deixou um rastro de pagamento de propinas em todos os lugares onde abocanhou esses contratos | Foto: Divulgação

Todo mundo sabe que o contrato para trazer a ZetraSoft para o Amazonas foi feito no calor da campanha política do então governo Amazonino Mendes – candidato à reeleição - para prejudicar o empresário que operava os empréstimos consignados.

O que ninguém compreende é por que a licitação não foi anulada, diante do perfil da Zetrasoft, que deixou um rastro de pagamento de propinas em todos os lugares onde abocanhou esses contratos. A empresa, que se diz líder no segmento de Gestão Eletrônica de Margem Consignável, é conhecida por envolvimento em esquema de pagamento de propina a agentes públicos em vários Estados brasileiros.

Licitação suspeita

Diante de tantas denúncias e irregularidades, o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Amazonas (Sispeam) enviou ofício ao governo do Estado questionando por que a licitação ainda não foi anulada.

Sinal de alerta

E aqui vai um alerta: o EM TEMPO deverá manter contato com todos os Ministério Púbico dos estado dos estado onde a ZetraSoft tem contrato, para colher informações se todos os certames em que a empresa participou foram lícitos.

Escândalos

No Paraná, em 2016, a ZetraSoft foi denunciada por cobrar R$ 2 por cada empréstimo consignado feito para servidores estaduais na gestão do então governador Beto Richa (PSDB), preso até a semana passada por improbidade administrativa.

O valor era cobrado do banco, que embutia a quantia no tomador do empréstimo consignado em até 72 vezes.

Propina

Para abocanhar os consignados, no Paraná, por exemplo, a ZetraSoft pagou R$ 5,1 milhões ao Estado, para prestar os serviços por seis meses. O lance mínimo era de R$ 780 mil

Mato Grosso

Em Mato Grosso, o ex-deputado José Riva foi acusado pelo Ministério Público de ter fraudado uma licitação para favorecer a empresa e conquistado o direito de receber a propina, antes paga aos secretários estaduais de Administração, César Zílio e Pedro Elias, devido a uma dívida do ex-governador Silval Barbosa.

Dr. Ewerton, o possesso

O vereador Dr. Ewerton (PHS) aproveitou o pequeno expediente ontem (25) para falar sobre o surto de H1N1 que tem assustado os amazonenses neste início do ano.

No púlpito do plenário, ele falava sobre os sintomas da doença, mas muitos vereadores não pareciam muito interessados.

Dr. Ewerton, o possesso 2

Um olhava pro lado. Outro conversava. E poucos prestavam atenção.

Foi então que Dr. Ewerton esbravejou:

— Olha só, quando algum parente de vocês ficar doente, eu só vou poder lamentar, hein!... Isso é muito sério! –, bradou. Aí todos ficaram em silêncio.

Sangue nos olhos

Outro parlamentar que está furioso é o deputado estadual Wilker Barreto (PHS), que foi impedido de entrar no Hospital 28 de Agosto no último sábado para inspecionar a unidade.

Maduro baré

Ele prometeu que, nesta terça-feira, fará um discurso inflamado contra o governo.

Na segunda-feira chegou a comparar o atual governo com o que ele chamou de ‘ditadura de Maduro’.

Bye, bye, política

O deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) anunciou nesta segunda-feira, 25 de fevereiro, que seu quinto mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), vigente até 2023, será o último da carreira política.

Último e melhor

Nicolau disse que vai fazer de seu atual mandato “o último e o melhor”.

— Agradeço muito ao povo do Amazonas por ter me honrado, lá em 1996, com um mandato de vereador, e, hoje, com o quinto mandato de deputado estadual.

Se passaram 20 anos

Quinto mais votado para o cargo no último pleito eleitoral, com 30,1 mil votos recebidos nas urnas, Nicolau já tem mais da metade de seus 43 anos de vida dedicada à causa pública.

Ecos da Venezuela

A crise na Venezuela ganhou ecos na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Na manhã de ontem (25), o vereador Fred Mota (PR) foi o primeiro a se pronunciar sobre o assunto, lembrando os confrontos que aconteceram no último fim de semana, nas fronteiras com o Brasil e com a Colômbia.

Engraxando os coturnos

O parlamentar destacou a coragem do coronel José Jacaúna, que comanda as operações do Exército em Pacaraima.

E ainda disse que está “engraxando os coturnos” para, se preciso for, entrar na briga.

— Como infante combatente de selva que sou e que fui, com QM 0701, estou engraxando meus coturnos! Se for necessário, vamos para a fronteira! –, vociferou.

Defensor de Wilson

Por falar em CMM, o vereador Cláudio Proença (PR) tem sido um defensor fiel do governador Wilson Lima (PSC) no parlamento municipal.

Boa vontade

Proença sempre sobe à tribuna para destacar a boa vontade do chefe do Executivo estadual tem de resolver as questões do Amazonas.

Assim com o homem

Sua desenvoltura no apoio a Wilson não passou desapercebida.

E, para zoar, colegas de parlamento já o chamam de Cláudio Lima.

Alfinetando Moro

A Globo surpreendeu a todos ao colocar Ana Maria Braga para ridicularizar duas declarações do ministro Sérgio Moro, do governo de Jair Bolsonaro, no Fantástico deste domingo (24).

Na ocasião, a emissora fez um comparativo de duas declarações do juiz na tela e colocou uma fala da apresentadora, que dizia: “Vamos ver o antes e o depois”.

Antes...

— Olha que delícia que é quando a gente faz a separação das imagens”, dispara Ana Maria Braga, quando Moro diz primeiro que “caixa 2 é pior do que corrupção”.

...e depois!

Depois, ele diz que “caixa 2 é grave, mas não tão grave quanto crime organizado, homicídio e corrupção”.

Até o louro

Por fim, o Louro José fecha o quadro ‘Isso a Globo Não Mostra’ com chave de ouro, dizendo: “É outra pessoa, né?”.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

Fogo cruzado: semana foi de artilharia pesada e críticas a Wilson Lima

Mostra a prova do consumo?