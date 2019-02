Vídeo: dispensa de licitação gera polêmica entre parlamentares no AM

O contrato de R$ 47 milhões suscitou discussão na Aleam | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O secretário de Educação do Amazonas, Luiz Castro, assinou nova dispensa de licitação para contratar uma empresa prestadora de serviço de transporte escolar. A portaria com a dispensa de licitação é do dia 18 de fevereiro, conforme publicado no diário oficial do Estado.

O caso repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O contrato de R$ 47 milhões gerou discussão no órgão, alguns parlamentares se mostraram contrário a dispensa por entenderem que a mesma não é emergencial. No entanto, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) alega situação de emergência para justificar a contratação.

Veja reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Serafim pede que Aleam seja protagonista na discussão da Previdência

'É preciso frear terceirização na saúde do Amazonas', diz Serafim