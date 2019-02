Vídeo: alteração de projeto para pagar dívidas da saúde gera debate

Os deputados devem aprovar uma emenda em que proíbe o uso do FTI para outros fins | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O governador Wilson Lima pode alterar o projeto que enviou para Assembléia Legislativa (Aleam-AM). Ele pretende retirar R$ 350 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para pagar dívidas da saúde do Amazonas.

As lideranças municipais são contra o projeto. Os parlamentares também avaliam que a proposta do governo vai enfrentar muitas resistências.



Os deputados devem aprovar uma emenda em que proíbe o uso do FTI para outros fins. A partir de 2020, o fundo iria beneficiar apenas os municípios do interior do estado. A emenda ao projeto de lei é de autoria do deputado Dermilson Chagas.

