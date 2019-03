O presidente estadual do partido Solidariedade decidiu expulsar do quadro de filiados o vereador de Rio Preto da Eva, Francisco Aurélio Félix Nogueira | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (28), em reunião com a executiva do Solidariedade no Amazonas, o presidente estadual e deputado federal Bosco Saraiva, no uso de suas atribuições, expulsou do quadro de filiados do partido, o vereador de Rio Preto da Eva, Francisco Aurélio Felix Nogueira, flagrado em um vídeo, pedindo propina a um ex servidor do município.



No vídeo, ele aparece exigindo propina para pagamentos de funcionários. O vídeo foi enviado e denunciado ao Ministério Público do Amazonas e na Câmara de Vereadores da qual Nogueira é presidente. Além do denunciante, o vereador é acusado de praticar o crime junto a outros servidores. Nas imagens, Francisco Nogueira aparece conversando com o ex servidor, negociando valores para conseguir a liberação de uma rescisão de trabalho. Veja a seguir:

Vereador foi flagrado pedindo propina neste vídeo que já circulou em alguns grupos de WhatsApp | Autor: Divulgação

Comissão foi designada



O presidente regional designou uma Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar, no prazo de 30 dias, os possíveis Atos de Infração de Extrema Gravidade. A comissão é formada pelos dirigentes Vicente Filizzola, Mário Jorge Brandão e Jorge Halen.

"Tivemos conhecimento do caso pela imprensa. Não vamos admitir esse ou qualquer outro comportamento que vá de encontro ao desejo de seguirmos fazendo uma política séria, com ética e respeito ao nosso povo. As imagens são claras. De qualquer forma, seguindo o princípio da Ampla Defesa, prevista no Artigo 6 do nosso Estatuto, o vereador tem três dias apresentar sua contestação", justificou Bosco Saraiva.

Francisco Aurélio Felix Nogueira é o atual presidente da Comissão Provisória do Solidariedade em Rio Preto da Eva, onde não estava correspondendo aos compromissos e responsabilidades da legenda como, por exemplo, com sua situação cadastral inapta junto à Receita Federal.

Francisco Nogueira é filiado ao Solidariedade desde 30 de setembro de 2015 e está em seu segundo mandato como vereador daquele município.

O EM TEMPO tentou por diversas vezes falar com o vereador e em todas as vezes, o celular estava desligado.

