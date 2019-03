Bestialidade do forrozeiro pode levá-lo à prisão por estupro ao porco

O nome dessa anomalia é zoofilia, que é o envolvimento sexual de seres humanos com animais | Foto: Malika

A deputada estadual Joana Darc (PR) denunciou em suas redes sociais o cantor Gabriel Tavares, da banda Forró na Pegada, por estuprar um porco.



—Soube desse caso poucas horas atrás e imediatamente, na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Aleam, procurei as autoridades policiais, formalizamos Boletim de Ocorrência -, escreveu a “protetora dos animais”.

O nome dessa anomalia é zoofilia, que é o envolvimento sexual de seres humanos com animais.

Vai em cana

A deputada disse que não descansará até que a justiça seja feita. E lembrou que a Lei nº 9605/98, que trata de crimes ambientais, protege os animais.

Equivale a estupro

Há duas variedades: a zoofilia em si, que é o envolvimento levando em conta o prazer sexual também do animal, e a bestialidade, que é a satisfação sexual sem levar em conta o bem-estar do animal, muitas vezes levando-o a maus-tratos, ferimentos e até a morte.

A bestialidade equivaleria ao estupro humano.

Afagos ao coronel

Em visita à sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, recebeu afagos do presidente da corte eleitora, João Simões.

Última que morre

Ao destacar que a Suframa é de suma importância para a economia local, Simões disse estar esperançoso com a atuação de Menezes à frente da autarquia.

Operação resgate

O magistrado disse que o coronel tem uma missão difícil, mas que o sentimento é de esperança.

— O seu preparo, a sua vontade de realizar essa missão e sua articulação próxima com a Presidência da República podem ser muito úteis à sua gestão e à Zona Franca de Manaus.

No final, Simões disse que “ nós, amazonenses, torcemos muito pelo seu êxito e pelo resgate da Suframa”.

Tem dinheiro...

O deputado Marcelo Ramos (PR-AM) tem uma nova bandeira de luta:

A criação da Universidade Federal do Alto Solimões. Em viagem à Região, para participar da audiência pública de mobilização em defesa da causa, Ramos disse que buscará apoio junto aos deputados na Câmara Federal, para a instalação da UFAS.

...dá pra fazer!

A Universidade teria sua sede seria em Benjamin Constant, onde funciona o Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal do Amazonas.

— O Alto Solimões, o Amazonas e o Brasil têm muito a ganhar com a instalação da Universidade Federal. Por ser uma região de muitas potencialidades econômicas para desenvolver, por exemplo, uma forte indústria de pescado –, disse o parlamentar.

Tiro pela culatra

Se o presidente Jair Bolsonaro achava que atacando o carnaval – que não tem apenas cenas de baixaria – ganharia aplausos da sociedade, o tiro saiu pela culatra.

Caíram de pau

Veículos estrangeiros estão repercutindo o polêmico tuíte do presidente Jair Bolsonaro (PSL) com vídeo no qual dois homens aparecem em atos obscenos diante de uma multidão.

Coisa de conservador

O vídeo, publicado no Twitter de Bolsonaro nessa terça-feira (5), é definido pelo jornal americano The New York Times como uma “revolta” do presidente brasileiro, que é “ conservador”.

“E muitos conservadores da maior nação latino-americana detestam” as festividades da época, vistas por eles como “pagãs”.

Alvo de protestos

O jornal britânico Daily Mail lembrou que Bolsonaro foi alvo de protestos e zombaria de muitos foliões durante os blocos de carnaval.

E citou o boneco gigante presente nos desfiles do carnaval de rua de Olinda (PE), que foi apedrejado pelos foliões.

Isso não é carnaval

O The Independent disse que “os brasileiros rapidamente condenaram o tuíte de Bolsonaro como algo que não representa o carnaval” e ressaltou que usuários do Twitter têm reportado o vídeo como sendo de conteúdo inapropriado.

“Sexista e homofóbico”

Para o jornal Daily Mirror, que publicou o vídeo em destaque na reportagem, Bolsonaro se destaca por sua reputação “racista, sexista e homofóbica”.

Mudanças no Facebook

Depois de um monte de escândalos de privacidade e má-gestão de dados dos usuários acumulados nos últimos dois anos, o Facebook vai mudar.

A rede social pública que conhecemos e que sustentou o crescimento da companhia por tanto tempo deve passar a ficar em segundo plano.

WhatsApp é o futuro

Na visão de Zuckerberg, o futuro são os aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e o Facebook Messenger, utilizando de uma criptografia forte para garantir a segurança do conteúdo trocado entre as partes envolvidas em uma conversa.

A ideia, inclusive, é tornar esses serviços, incluindo o Instagram Direct, integrados e interoperáveis.

