Expedição para deter guerra entre indígenas isolados no Amazonas

Confrontos entre as duas comunidades provocaram entre 10 e 17 mortes desde 2014, conforme relatórios da Funai | Foto: Malika

Uma equipe com cerca de 30 pessoas coordenadas pela Funai (Fundação Nacional do Índio), amparadas por soldados do Exército, policiais federais e militares, iniciou, no último domingo, uma delicada expedição que poderá durar vários meses e tentará se aproximar de um grupo de índios isolados na Terra Indígena Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas.

O objetivo principal da operação é apaziguar as relações entre o grupo da etnia korubo e índios do povo matis, já contatados. Confrontos entre as duas comunidades provocaram entre 10 e 17 mortes desde 2014, conforme relatórios da Funai.

Índios Isolados

É a primeira vez nos últimos 23 anos que o governo brasileiro organiza uma missão desse porte e que pode resultar no contato com índios isolados, segundo a Funai.

Unidos da imprudência

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou 230 condutores dirigindo sob o efeito de álcool durante a semana do Carnaval 2019.

Lei seca

O quantitativo representa um crescimento de mais 150% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 92 motoristas foram flagrados infringindo a Lei Seca.

Ao todo, entre quinta-feira (28) e a madrugada de quarta-feira (6), 2.575 pessoas fizeram o teste do bafômetro.

Deu no Valor Econômico

A nova realidade da previdência municipal – com eficiência na gestão das contas e prestes a ganhar autonomia administrativa –, garantida a partir de uma série de medidas implantadas desde 2013 pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, foi destaque nacional ontem (7) no jornal Valor Econômico.

Deu um salto

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) saiu de um déficit atuarial de R$ 3 bilhões para uma carteira atual de investimentos de R$ 1,03 bilhão.

Siga seguro

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam) realizou, durante o período carnavalesco, a operação “Siga Seguro”.

Entradas e saídas

Com isso, intensificou ações de fiscalização nos principais pontos de entrada e saída da capital e em municípios de maior fluxo que fazem parte da Região Metropolitana de Manaus (RMM).

26 mil saíram

No período, foram exatamente 26.258 pessoas que saíram de Manaus no feriado prolongado pelas rodovias intermunicipais.

Ele de novo

Vinte e quatro horas depois do vídeo pornográfico do carnaval, o presidente Jair Bolsonaro voltou a abrir a boca e dar trabalho aos seus aliados para explicar mais uma pérola.

Palpite infeliz

Em mais uma declaração polêmica, Bolsonaro afirmou nessa quinta-feira (7), durante discurso para militares, que “a democracia e liberdade só existem se for uma vontade das Forças Armadas”.

A declaração foi dada em um breve discurso na cerimônia do 211º aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, realizada na Fortaleza de São José da Ilha de Cobras, no Rio de Janeiro.

Bombeiro

Mais uma vez o vice-presidente Mourão foi chamado para tentar colocar panos quentes em mais uma declaração desastrada do presidente.

Segundo o general, Bolsonaro quis fazer um paralelo entre a atuação das Forças Armadas no Brasil e na Venezuela, onde a maior parte dos militares apoia o regime de Nicolás Maduro.

— É o que acontece na Venezuela. Lá, as Forças Armadas rasgaram isso aí. Foi isso que ele quis dizer –, completou.

Manaus em Berlim

A capital amazonense está sendo apresentada como destino turístico em uma das maiores feiras de turismo da Europa, a ITB Berlim. Esta é a primeira vez que Manaus é representada no evento que está em sua 53ª edição.

Passo a Paço

No estande de promoção da cidade, destacam-se os três grandes eventos promovidos pela prefeitura de Manaus: o festival de artes integradas Passo a Paço, o Boi Manaus e o Réveillon.

O evento

A ITB Berlim iniciou no dia 6 de março e seguirá até o dia 10. O diretor de turismo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), João Araújo, está participando do evento

Mulheres na folia

O Dia Internacional da Mulher será comemorado nesta sexta-feira (8) com carnaval.

A folia, que ganhou o nome de “Carnaval das Mulheres”, acontece no Núcleo de Defesa da Mulher (Nudem), da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

Ataques com agulha

Notícia veiculadas nessa quinta-feira em vários jornais do país e nas redes sociais denunciam que mais de 20 pessoas foram furadas com agulhas enquanto curtiam a folia de carnaval em blocos de rua em Olinda, em Pernambuco.

Furadas na folia

Os primeiros registros começaram a aparecer no Hospital Correia Picanço, na última sexta-feira (1).

Alí, as pessoas começaram a chegar relatando que formam atacadas por pessoas que as picavam com agulhas durante o carnaval de rua.

Medo do HIV

Assim que deram entrada nas unidades de saúde, as pessoas receberam tratamento profilático padrão para HIV e terão de ser monitoradas por alguns meses.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

Bestialidade do forrozeiro pode levá-lo à prisão por estupro ao porco

Bolsonaro oferece base de Alcântara para EUA