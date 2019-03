Bolsonaro visitará Manaus no dia 9 de abril, confirma coronel Menezes

Presidente visitará as fábricas da Moto Honda e da Samsung, no Pólo Industrial de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), virá a Manaus no mês de abril, e a visita deve acontecer no dia 9. A informação foi confirmada pelo superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (8). "Estive em Brasília, conversei com o presidente e cobrei a visita que ele me prometeu ainda na fase das entrevistas para o cargo de superintendente", afirmou o gestor.

Na capital amazonense, Bolsonaro deve visitar as fábricas da Samsung e da Moto Honda da Amazônia, e voltará a Manaus no mesmo dia, conforme a pré-agenda divulgada pelo superintendente.

Segundo Menezes, antes da visita a Manaus, o presidente terá uma agenda extensa de viagens ao exterior, visitando países como Estados Unidos e Israel.

"Eu encaminhei essa pré-agenda para a Presidência e estamos aguardando a aprovação do presidente. Se der tudo certo, o programa será esse, e é a oportunidade de uma primeira aproximação do presidente com a nossa região. Como ele virá de uma visita ao exterior, podemos esperar", completou Menezes.

Desburocratização

Durante a visita a Brasília, o superintendente se reuniu com o ministro da Secretaria Executiva de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), Carlos Alexandre da Costa, e informou ter apresentado um primeiro desenho da desburocratização das etapas de análise de Processo Produtivo Básico (PPB). Menezes também anunciou que o titular da Sepec virá a capital, e a expectativa é de que seja para participar da reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS).

"Dentro de 30 a 45 dias, o ministro Carlos virá a Manaus para anunciar com clareza as novas medidas, mas o que podemos adiantar é que o prazo de análise dos PPBs, que está, em média, sendo de nove meses, pode reduzir para 45 dias. Já existe, inclusive, um projeto em tramitação em Brasília para que a Suframa possa voltar a ter uma atuação maior na análise dos PPBs", salientou.



O superintendente ainda ressaltou que a reunião do CAS ainda não aconteceu por conta da não-nomeação dos integrantes do Conselho. De acordo com regulamento do Conselho, o colegiado é formado por ministros de Estado, pelo superintendente da Suframa, governadores dos estados da área de abrangência da Suframa, prefeitos das capitais desses estados, e pelos presidentes dos bancos da Amazônia (Basa) e Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Muita gente tem dito que a reunião do CAS tinha que acontecer em 28 de fevereiro, mas não teve como acontecer. Houve fusão de ministérios, o Estado está sendo reestruturado, e isso envolve a Suframa. O ministro da Economia ainda não definiu quais, de fato, serão os componentes do Conselho. Quando eles forem definidos, será publicado no Diário Oficial da União e, aí sim, programaremos a reunião do CAS", afirmou.



Articulação política

Alfredo Menezes comentou que aproveitará a ida a Brasília no dia 15 de março, para a sessão solene em homenagem ao aniversário de 52 anos da Suframa. Na ocasião, ele se reunirá com as bancadas parlamentares dos estados que fazem parte da área de abrangência da Zona Franca: Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. Ele disse que conversou, em janeiro, com o senador Omar Aziz (PSD), e que foi um contato inicial e breve.

"O senador queria conversar comigo e me conhecer. Ele disse que não interferiria no processo, mas que estava torcendo para que tudo desse certo, e que estaria à disposição. Já conversei com o senador, que colocou toda a bancada à espera para conversarmos, e já entrei em contato com os senadores Eduardo Braga e Plínio Valério, além de alguns deputados federais", completou.

