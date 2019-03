Marcelo Ramos fala sobre sua atuação na defesa da ZFM

Manaus - O deputado federal Marcelo Ramos (PR), eleito com 6,06% dos votos válidos no Amazonas, avalia que é preciso acabar com a guerra entre o PSL e o PT dentro do Congresso Nacional e ter foco nos temas de relevância para os brasileiros, como a Reforma da Previdência.

Em entrevista ao EM TEMPO, o parlamentar – que é advogado e soma oito anos em mandatos como vereador e deputado estadual – conversou sobre as principais pautas do seu mandato e sobre a árdua defesa pela Zona Franca de Manaus em estados que ainda pregam o preconceito contra o modelo econômico. Ramos ainda falou sobre a pressão que a bancada do amazonense está fazendo ao governo federal para viabilizar a chegada da vacina contra o H1N1 ao Estado.

EM TEMPO – O senhor está fazendo visitas em alguns jornais importantes do país, como Folha de São Paulo, Estadão, para mostrar a atual realidade e importância da Zona Franca de Manaus, não só para o Amazonas, mas para o país. Como está sendo essa experiência?

Marcelo Ramos — Me assustei quando comecei a conversar, em Brasília, com as pessoas sobre Zona Franca. Principalmente do nível de preconceito que existe com a Zona Franca, e comecei a perceber que esse preconceito era muito decorrente de um desconhecimento de modelo. As pessoas acham que aqui só há montagem, que não se agrega valor a nada, que a Zona Franca gerou um Plus no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) na alfabetização, na formação escolar, e agora, inclusive há um estudo da Fundação Getúlio Vargas que demonstra exatamente isso. Eu tenho procurado a grande imprensa, porque não adianta nós querermos convencer apenas o Amazonas. O Amazonas já está convencido que a Zona Franca é importante e fundamental. Nós precisamos ganhar São Paulo e fazer a grande imprensa perceber que 63%, por exemplo, de todos os impostos que a Zona Franca recolhe são IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) nacional. É a Zona Franca comprando insumo de outro Estado da federação, gerando emprego em outro Estado. Tenho procurado sensibilizar e acho que “devagarinho” a gente consegue romper essa barreira do preconceito.

EM TEMPO – Como está o cenário de oposição entre PSL e PT na Câmara Federal?

M.R. — Infelizmente a Câmara está tomada por um debate histérico, e o centro desse debate não é o que é importante para o país. A gente chega lá, e o debate que toma conta da Câmara é o debate da guerra entre o PT e o PSL. Essa guerra não interessa ao país. Eles podem até guerrear, mas guerrear sobre concepções de Reforma da Previdência, reformas tributárias, de mecanismos de combate à burocracia, de novos investimentos em infraestrutura para o país voltar a crescer. Veja se tem cabimento num país que tem 14 milhões de desempregados, uma carga tributária extorsiva, num país que tem uma burocracia que atrapalha quem quer produzir, você passar o dia inteiro discutindo quem tem mais “laranjas”, quem roubou mais. Tenho defendido com o presidente Rodrigo Maia e alguns líderes a necessidade de nós criarmos um núcleo de moderação, um núcleo de pessoas que retome a pauta do Congresso e discuta o que é importante ser discutido.

EM TEMPO – Qual seu posicionamento sobre a Reforma da Previdência? Como está sendo a reação do Congresso Nacional?

M.R. — A Reforma da Previdência, hoje, tramita com muita dificuldade, porque o governo tem um trato difícil com o parlamento. O governo quer construir uma base e ele precisa de 308 votos para aprovar a Reforma da Previdência, mas ele não quer construir a proposta. Então, ele manda uma proposta para lá e não dialoga com os partidos e acha que a matéria vai chegar lá e os partidos vão aprovar e não é assim que as coisas funcionam. O diálogo é o instrumento da democracia. Ninguém quer cargo e ninguém quer nada. Isso é de uma política passada. Mas nós queremos participar da construção das políticas públicas do país. Sem isso, eles vão continuar penando. Assim, governo está longe de conseguir os votos de que precisa para aprovar a reforma, no entanto, ainda temos um tempo e acho que esse debate vai amadurecer e equilibrar, porque, de certa forma, essa reforma é muito dura para as pessoas mais humildes.

EM TEMPO – Como está sendo essa primeira fase do seu mandato? Faça um pequeno balanço sobre suas principais ações.

M.R. — Defini três eixos nacionais que são: Reforma da Previdência, Reforma Tributária e combate à corrupção. E três eixos locais: lei da bioindústria, BR-319 e telefonia e internet, principalmente no interior do Estado. Antes de assumir, consegui com o presidente Maia para que fossem aprovados os incentivos da Sudam que são fundamentais para manter a segurança jurídica de quem faz investimentos aqui na Zona Franca. Depois apresentei um projeto de lei de voto aberto, fui eu que acabei com voto secreto na Assembleia Legislativa do Amazonas, foi uma proposta minha e agora, na Câmara Federal também, que está dentro daquele eixo de combate à corrupção e de transparência na vida pública. Apresentei um projeto de lei para retirar a obrigatoriedade do Processo Produtivo Básico (PPB), quando o produto industrializado tiver preponderância de matéria prima regional, por exemplo, não cabimento eu ter o PPB para industrializar o pescado, concentrados de açaí, de buriti, para fazer um fitoterápico de andiroba, de copaíba. O fato da matéria prima ser regional já garante o valor adicionado. Apresentei um projeto, agora, fundamental para um dos setores que mais emprega no Brasil que é a construção civil. Os projetos do ‘Minha Casa, Minha Vida’ tinham uma redução tributária de 4% para 1% e isso acabou em 31 de dezembro de 2018. Apresentei um projeto para que os contratos assinados antes continuem com 1% até o final por conta do planejamento tributário. Isso vai dar a segurança jurídica necessária para a construção civil e garantir que esses contratos terminem gerando emprego e moradia popular. Esses são os principais atos do meu mandato até aqui.

EM TEMPO – Como está a situação da vacina contra o vírus H1N1, que já chegou na rede particular, mas ainda não chegou na rede pública do Amazonas?

M.R. — Fomos surpreendidos com isso. O senador Omar Aziz (PSD) marcou uma audiência com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, inclusive o governador Wilson Lima (PSC) estava presente, além de alguns deputados federais que estavam em Brasília e o ministro foi claro de que agilizaria a produção do estoque de vacina pelo Instituto Butantan, a validação dessas vacinas pela Anvisa, para que a rede pública fosse a primeira a fazer as vacinas. E, do nada, fomos surpreendidos com uma clínica privada vendendo vacinas licenciadas pela Anvisa antes do licenciamento dos lotes da rede pública. Isso é uma covardia com o povo de Manaus. A situação hoje é a seguinte: Se você tiver R$ 150 você consegue se imunizar, mas se você não tiver você tem que rezar para não pegar a doença até o dia 15 de março, que é a data da previsão da chegada. Nós estamos cobrando a antecipação dessa data.

EM TEMPO – As eleições para prefeito de Manaus ocorrem em 2020. Há alguma chance de o senhor concorrer pelo PR?

M.R. — Não está na minha pauta discutir eleição nesse momento. Tenho coisas mais importantes para fazer pelo estado do Amazonas. Eu fiz um vídeo explicando a situação, porque surgiram várias histórias. Não penso sobre isso e não reflito, neste momento, sobre isso.

