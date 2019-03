Alerta para quem for tomar vacina contra H1N1

O alerta vale para clínicas particulares, que já estão oferecendo vacinas em Manaus antes mesmo da rede pública | Foto: Malika

O vereador Marcelo Serafim (PSB) mandou mensagem à coluna explicando para os pais ficarem atentos quando vacinarem seus filhos contra H1N1. Ele pede para que os responsáveis fiquem alerta à embalagem da vacina e busquem a mensagem ‘Cepas 2019’, o que significa que as vacinas estão atualizadas.

Mutação

Esse vírus sofre mutação, então a vacina é atualizada todo os anos com um conjunto de células atuais –, avisou o vereador, que também é farmacêutico.

Olho nas clínicas

O alerta vale para clínicas particulares, que já estão oferecendo vacinas em Manaus antes mesmo da rede pública.

Fora do ar

O site da Câmara Municipal de Manaus (CMM) está fora do ar desde o Carnaval.

A assessoria de comunicação da Casa disse que são problemas técnicos nos servidores.

Pelo visto, quem cuida do site ainda não voltou da folia.

Queda

Ruim para quem procura informações sobre os trabalhos dos vereadores.

Muitos trabalharam até durante o Carnaval, mas, sem o site oficial, os parlamentares precisam informar seus seguidores pelas redes sociais.

Na pressão sai

O prefeito do município de Barcelos, Edson Mendes (PSB), conseguiu uma grande vitória para a cidade.

As ruas voltaram a ser asfaltadas depois da pressão feita por ele junto ao Ministério Público.

Marcação serrada

A empresa Compasso havia paralisado as obras, mesmo com contrato assinado junto à Seinfra.

O prefeito, pessoalmente, tem ido às ruas checar o trabalho.

Cadê a babita?

O deputado Dermilson Chagas (PP) vai bater na porta da Seduc.

Ele pretende cobrar o pagamento do reajuste real de 15% no salário e 50% no auxílio alimentação dos professores.

Essa é uma velha pauta de reivindicação da categoria, que realizou um ato na manhã de quinta-feira (7) em frente à sede da secretaria.

Tem dinheiro...

Dermilson disse que, no dia 25 de fevereiro, o Ministério da Educação liberou o repasse de R$ 80 milhões para o estado do Amazonas, para complementação do Fundeb e a complementação do Piso Nacional do Magistério.

...Dá pra fazer!

— Com esse recurso que está em caixa, é possível, sim, atender à reivindicação dos professores, que hoje estão preocupados com um possível atraso no pagamento da data-base, já que a folha fecha dia 15 deste mês –, cutucou Chagas.

Casa nova

O Partido da Mobilização Nacional (PMN) está de casa nova.

Saiu do Conjunto Eldorado e agora está no Centro Empresarial Art Center, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus.

Cardápio

Para comemorar o novo lar, a sigla reuniu filiados e simpatizantes numa festa reservada, na última sexta-feira (8).

Além de bolo, salgadinho e refrigerante, o cardápio também teve bate-papo político.

Mamãe eu quero

No bate-papo, o que mais se comentou foi a possibilidade de o vereador Chico Preto, que integra as fileiras do partido, ser candidato a prefeito de Manaus em 2020.

Clube do Bolinha

No dia da mulher, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disparou mais uma de suas pérolas, o que está virando mania.

Segundo ele, o número de ministros e ministras está equilibrado pela primeira vez na história deste país.

— Temos 22 ministérios. São 20 homens e 2 mulheres. Somente um pequeno detalhe: cada uma dessas mulheres que estão aqui equivalem por 10 homens –, disse o capitão em tom de ironia.

Com poucas Luluzinhas

As duas únicas mulheres do governo são Damares Alves (Direitos Humanos) e Tereza Cristina (Agricultura).

Este é, na realidade, o governo com menor número de mulheres no quadro.

Estacionamento livre

Projeto de Lei que aterrissou esta semana na Aleam pode isentar da cobrança de estacionamento privados condutores idosos, com deficiência física e Transtorno do Espectro Autista, no estado do Amazonas.

O autor

O projeto de Lei é de autoria do deputado João Luiz (PRB).

Ele garante que, se aprovada, a Lei vai resgatar o respeito humano e a dignidade, possibilitando o acesso a todos os recursos da sociedade.

