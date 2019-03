Presidente da CNC terá à disposição apartamento de R$14 mi em Ipanema

De acordo com o jornalista, Tadros, como presidente da confederação, terá à sua disposição um apartamento de R$ 14 milhões, que fica em Ipanema, no Rio de Janeiro | Foto: Malika

Pegou mal para o atual presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o amazonense José Roberto Tadros, depois da nota publicada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo.

De acordo com o jornalista, Tadros, como presidente da confederação, terá à sua disposição um apartamento de R$ 14 milhões, que fica em Ipanema, no Rio de Janeiro. Empresário tradicional de Manaus, Roberto Tadros é ex-dirigente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio).

A nota de O Globo

“Mesmo com a ameaça de uma facada sobre os seus recursos pairando no ar, o Sistema S continua gastando. A Confederação Nacional do Comércio (CNC), cuja sede é dividida entre Rio de Janeiro e Brasília, acaba de comprar dois apartamentos na orla carioca”.

“Para quê? Para abrigar o seu presidente, José Roberto Tadros, e o seu diretor financeiro, Leandro Pinto, quando estiverem na cidade.

Sistema S na mira

Lauro Jardim assinala em sua coluna que o negócio só foi feito depois que Tadros se tornou presidente da CNC.

Isso no momento em o governo Bolsonaro ameaça cortar a verba pública do Sistema S.

O colunista alerta que não são imóveis quaisquer.

Mas dois apartamentos situados diante do mar azul de Ipanema, no metro quadrado residencial mais caro do Brasil, a Avenida Vieira Souto.

Um, de 270 m², foi comprado por R$ 14 milhões. O outro, com área de 350 m², saiu por R$ 10,5 milhões.

E aí, convenceu?

A CNI enviou nota para tentar explicar o absurdo.

“Os dois imóveis localizam-se em área de grande liquidez e potencial de valorização, dado ao atual cenário do mercado imobiliário do Rio de Janeiro, e serão incorporados ao patrimônio da confederação como mais um reforço e garantia de sua sustentabilidade financeira”.

Falou e disse. Mas e aí, convenceu?

O general vem aí

No dia 29, às 10h, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM) vai receber o vice-presidente Hamilton Mourão.

Com certeza

Mesmo sem conhecer o objetivo da visita, a coluna antecipa, ao menos, dois pontos da pauta: novela da BR-319 e o Sistema S, da qual o SESI e SENAI (administrado no Amazonas pela Fieam) está ameaçado de cortes nas verbas.

Dia do Zumba

A Câmara Municipal de Manaus resolveu criar o “Dia do Professor de Zumba”, mesmo com veto do prefeito Arthur Neto (PSDB).

Por meio de parecer da Procuradoria Geral do Município (PGM), o prefeito havia dito que não tinha necessidade de criar tal dia.

O autor

O projeto é de autoria do vereador Cláudio Proença (PR), que faltou à sessão dessa segunda-feira (11) e não viu sua matéria se tornar Lei.

Pegou mal

O vereador Coronel Gilvandro (PTC) votou pela manutenção do veto da prefeitura e disse que aprovar a Lei passaria o recado para a população de que a CMM não tem o que fazer.

Nisso ele tem razão.

Vai procurar...

Para o coronel e dublê de vereador, a população vai achar que os vereadores não têm o que fazer.

... O que fazer!

— A matéria abre precedente para criar dia do professor para todas as disciplinas: Dia do professor de geografia, de História, Capoeira, etc –, alfinetou o Gilvandro.

Linhão de Tucuruí

Uma comitiva formada por 11 deputados estaduais participou, nesta segunda-feira (11), de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Na pauta, a linha de transmissão de energia entre Roraima e Amazonas, o chamado Linhão de Tucuruí.

Interesse nacional

O Linhão de Tucuruí foi reconhecido como de interesse da Política de Defesa Nacional.

Obras aceleradas

A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no dia 28 de fevereiro 2019 e visa ao aceleramento das obras.

Apagão no interior

A audiência da Aleam foi proposta pelo deputado Sinésio Campos (PT-AM). Parte do Amazonas está conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

No entanto, alguns municípios ainda dependem de termoelétricas.

Amazônia o Vaticano

Foi aberto, no fim de semana, o seminário “Sínodo da Amazônia: contribuições a partir do desenvolvimento sustentável”.

O evento, considerado preparação para um encontro maior no Vaticano em outubro, encontra resistência por parte do governo Jair Bolsonaro.

Em defesa dos excluídos

O objetivo do encontro é iniciar um debate intrarreligioso sobre os principais temas relativos à Amazônia.

A proteção de populações socialmente excluída — sobretudo os índios — e a preservação da floresta devem estar em pauta.

Você gosta das Notas da Contexto? Então leia mais:

