1º mês na Aleam tem números expressivos com mais de 70 projetos

Manaus - Os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) tiveram início no dia 5 de fevereiro deste ano com a primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Na ocasião, o governador Wilson Lima fez um discurso e a reunião foi presidida pelo deputado estadual Josué Neto (PSD), eleito presidente da casa no dia 1º de fevereiro.



Desde então já é possível avaliar como foi o primeiro mês de trabalho dos deputados estaduais do Amazonas. Ao todo, foram apresentados 73 projetos de Lei Ordinária, três de Lei Complementar e 3 de Emenda à Constituição do Estado do Amazonas.

O deputado que apresentou mais projetos, sendo 14 de Lei Ordinária e um de Lei Complementar, foi Dermilson Chagas (PP). Em seguida aparece Joana Darc (PR), que apresentou, no total, oito projetos de Lei Ordinária, e Dra Mayara Pinheiro Reis (PP), com sete. Por outro lado, alguns deputados como Abdala Fraxe (PODEMOS), Cabo Maciel (PR), Carlinhos Bessa (PV), Fausto Junior (PV), Augusto Ferraz (DEM), Josué Neto (PSD), Saullo Vianna (PPS) não apresentaram nenhum projeto até o momento. Em pesquisa feita no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Casa não foi levado em consideração a presença nas sessões da Aleam.

De acordo com o cientista social e advogado Helso Ribeiro houve um número expressivo de projeto de leis apresentados nesse pouco mais de um mês de atividade na Casa Legislativa, principalmente por parte das deputadas. "As mulheres tiveram uma participação interessante e ativa. Antes, era uma; agora são quatro.(Alessanda Campêlo, Joana Darc, Therezinha Ruiz, Mayara Pinheiro Reis). Alessandra, por exemplo, foi eleita vice-presidente e sempre foi bem atuante", analisa.

O profissional também destacou o trabalho dos demais deputados, outros projetos de lei apresentados e o trabalho do atual presidente, Josué Neto. Na ocasião, ele frisou sobre a readequação da Assembleia devido a nova composição. "Agora é dar tempo ao tempo. Continuaremos fiscalizando e acompanhando o trabalho deles", diz.

Opinião parecida tem o analista político Gilson Gil. Segundo ele, a eleição para a presidência contribuiu para que os deputados mostrassem serviços e se movimentassem. Principalmente os mais novos. Fora isso, é comum que se tenha uma reorganização dentro da casa.

"Penso que haverá uma estabilização natural, pois os campos estarão mais definidos e a presidência já foi eleita. Alem disso, há uma natural reorganização dos campos. Estão se definindo os terrenos de situação e oposição. Isso faz com que eles queiram mostrar serviço", enfatiza Gil.

Faltas

No primeiro mês, os deputados estaduais registraram 39 faltas. Adjuto Afonso (PDT) é o que tem maior número, totalizando 6. A ausência foi em quatro sessões ordinárias e duas de votação. Já Fausto Junior (PV) tem quatro faltas em sessões e uma em ordem do dia.

Outros deputados também andaram faltando como Joana Darc, Therezinha Ruiz, Abdala Fraxe, Augusto Ferraz (DEM), Belarmino Lins (PP), Carlinhos Bessa (PV), Ricardo Nicolau (PSD), Sinésio Campos (PT) e Cabo Maciel.

Adjuto Afonso (PDT) informou que estava em viagem para o Equador pela própria Assembleia Legislativa para averiguar uma nova rota fluvial para transporte de mercadoria que reduzirá o tempo de viagem. Inclusive, destacou que fechou um grupo de trabalho com os representantes do Equador e da Suframa.

Além dessa viagem, o deputado conta que também participou do início dos trabalhos da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), em Brasília, pois é presidente a Frente Parlamentar do Cooperativismo da Aleam.

Em nota, a assessoria de Cabo Maciel informou que ele estava cumprindo agenda parlamentar em Brasília no período de 25 a 28 de fevereiro.

Fausto Junior comunicou que todas suas faltas foram justificadas, pois estaria participando de ações nos municípios da região metropolitana de Manaus. Segundo ele, as justificativas constam no site da Assembleia.

Já o Delegado Péricles (PSL) esclareceu que devido ao novo procedimento cirúrgico, para amenizar as consequências do tiro sofrido durante uma ação policial, em outubro de 2017, teve que se ausentar da Casa Legislativa por um período de 30 dias, fato justificado junto à presidência da Aleam.

