Justiça Eleitoral cassa mandatos do prefeito e vice de Nhamundá

Parintins - O juiz eleitoral da Comarca de Nhamundá, no extremo-Amazonas (município distante 383 quilômetros de Manaus), Marcelo Cruz de Oliveira, cassou em 1ª Instância o mandato do prefeito Nenê Machado e de seu vice, Cleudo Mantegão, com base em denúncia do Ministério Público Eleitoral.

A sentença do magistrado deverá ser publicada na sexta-feira (15), no Diário Eletrônico da Justiça, e é passível de recurso.

A denúncia do MPE elenca depoimentos de professores que afirmam terem sido perseguidos pelo prefeito durante o período eleitoral de 2016.

Na denúncia consta, também, documentos que provam que Nenê Machado e Cleudo Mantegão teriam doado areia, cimento e tijolos a troco de voto.

O juiz Marcelo Cruz de Oliveira determina que, após transitado em julgado a decisão, sejam tomadas providências pelo Tribunal Regional Eleitoral, para uma nova eleição no município.

A reportagem manteve contato na manhã de hoje com a secretária Marina Pandolfo, da prefeitura de Nhamundá, que informou que o prefeito estará em Parintins a partir das 16 horas. Na ocasião, segundo ela, ele falará sobre o caso.

