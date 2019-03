Raio-x: veja como foram os primeiros 60 dias de Wilson Lima no governo

Manaus - 60 dias de governo e uma crise sem precedentes na saúde do Estado. Esse é o saldo, até o dia 15 de fevereiro, do governo do jornalista Wilson Lima (PSC). Além deste, que já pode ser considerada o maior dos desafios enfrentados pelo governador e por seu vice, o governo eleito em 2018 teve que "dar de cara" com outros problemas, que querendo ou não, desgastaram a sua imagem.

Mesmo enfrentando alguns problemas, o governador conseguiu resolver outros casos que estavam parados, como o anúncio de um pacote de obras para a capital e para o interior do Estado e até mesmo o problema financeiro da saúde. O EM TEMPO fez um raio-X dos primeiros dois meses do governo Wilson.

1. Dinheiro do interior para a saúde



Um dos problemas enfrentados pelo governo foi a questão do uso do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para o pagamento das dívidas deixadas pela gestão anterior. A proposta retiraria 40% do FTI, o equivalente a pelo menos R$ 350 milhões para a quitação das dívidas da saúde, sendo R$ 280 milhões para a capital e R$ 70 milhões para o interior do Estado.

A proposta foi levada à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) em forma de mensagem governamental, mas foi combatida duramente pelos deputados da oposição, como Wilker Barreto (PHS) e Dermilson Chagas (PP).

"Não sou contra saúde, mas isso é um cheque em branco. Este projeto não tem início e nem fim, vai fazer com que o governador use a verba ano que vem, sem precisar de uma nova aprovação da Assembleia, por não haver a validade. E com isso, vamos perder mais uma vez o poder que nos foi dado pelo povo", disse Dermilson, na época.

Do lado da base do governo, o projeto não conseguiu ser defendido da forma como se esperava, principalmente pelos deputados Carlinhos Bessa (PV) e Joana D'Arc (PR), líderes de Wilson Lima na Aleam. O projeto foi retirado da pauta momentaneamente pela liderança e reapresentado, uma segunda vez, depois de análises técnicas da Casa e da Secretaria de Estado de Fazenda. Com muitas controvérsias, foi aprovado.

2. Dispensas de licitação na Seduc

O ano de 2019 também começou com, pelo menos, três dispensas de licitação desenfreadas na Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, capitaneada por Luiz Castro (Rede), que foi candidato a senador na chapa de Wilson. Todas as dispensas de licitação foram feitas em caráter emergencial, para as áreas de merenda escolar, transporte escolar e segurança patrimonial.

Luiz Castro é o atual titular da Secretaria de Estado de Saúde | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

A primeira licitação dispensada foi com as empresas G.H. Macário Bento e Bento Martins de Souza Eireli, que previa a contratação de serviços de merenda escolar para a capital e para o interior, no valor de R$ 32 milhões. O contrato, inclusive, foi decorrente de um mandado de segurança impetrado por duas empresas que não venceram o pregão eletrônico 1491/2018, vencido pela empresa RSG Comércio Atacadista de Alimentos e Organizador Logístico Ltda. Até o momento, a licitação está suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).



Em nota, a Seduc justificou que suspendeu o contrato com a RSG porque o mesmo tinha "fortes indícios de ser manifestamente inexequível". "A proposta é 34% inferior ao valor de referência da administração - que era de R$ 65 milhões - apresentado para o então processo licitatório", diz o comunicado da pasta.

"As contratações emergenciais foram explicadas ao Tribunal de Contas do Estado, que compreendeu a situação emergencial e acatou o pedido da continuação, desde que a Seduc preparasse processos licitatórios para a substituição dos serviços", finaliza a nota.

3. Caos na saúde



Herdada dos governos José Melo e Amazonino Mendes, a situação da saúde do Amazonas estourou nas mãos de Wilson Lima e de seu secretário de Saúde e vice-governador, Carlos Alberto Almeida. A dívida herdada na área da saúde chegou a R$ 1,1 bilhão, sendo boa parte delas, isto é, R$ 100 milhões, com as empresas terceirizadas prestadoras de serviços médicos nas unidades de saúde do Amazonas.

Além disso, o caos chegou à Central de Medicamentos e aos grandes hospitais do Estado. No Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, um médico chegou a gravar um vídeo, no meio de uma cirurgia, dizendo que não tinha nem fio cirúrgico no hospital para continuar a cirurgia.

Médicos fizeram manifestação na porta do HPS 28 de Agosto em 3 de fevereiro, pedindo solução para o caos que se instalara na área | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

Em fevereiro, médicos e funcionários de empresas terceirizadas fizeram manifestação em frente ao HPS 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, denunciando o desabastecimento constante e a falta de leitos na unidade, considerada uma das maiores da cidade. Os funcionários também cobraram do governo do Estado o pagamento de cinco meses de salário atrasado, dinheiro que deveria ser pago às cooperativas de saúde.



Ainda no início do mês de fevereiro, o governador e o seu vice passaram a visitar as unidades de saúde da capital para ver, de perto, a situação vivida pelos usuários e servidores. Hospitais como o Francisca Mendes, o HPS João Lúcio, o HPS 28 de Agosto e até a Maternidade Balbina Mestrinho foram visitados por Wilson e Carlos Alberto. Além disso, novos leitos foram entregues, e uma parceria foi fechada com o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), administrado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), para a abertura de leitos na unidade.

Para tentar sanar a crise, a Susam autorizou, em 1° de fevereiro, um pagamento inicial de R$ 28 milhões referentes à dívida de R$ 100 milhões, além de mais R$ 32 milhões de restos a pagar de 2018. Os recursos retirados do FTI completaram o valor, que ficou estimado em R$ 280 milhões para quitar os problemas da saúde da capital.

4. Pacote de obras

Em visita a Maués, distante 356 quilômetros de Manaus, Wilson Lima anunciou um pacote de obras que inclui conclusão de intervenções do ProsaiMaués previstas para o segundo semestre de 2019, além da reforma do Ginásio Deodato de Miranda Leão. Até dezembro, o governo ainda deve asfaltar mais 200 ruas do município.

O governador (ao centro) anunciou pacote de obras no valor total de R$ 800 milhões | Foto: Diego Peres/Secom

Ao todo, serão quase R$ 800 milhões em investimentos de infraestrutura. Desse valor, R$ 450 milhões serão destinados para obras em municípios do interior do Estado. Já para a cidade de Manaus, o governo deve investir R$ 282 milhões, correspondentes a 12 obras. Dessas 12, 10 são do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).



Uma das obras que devem ser levadas adiante é o Anel Viário Sul, que interligará as Zonas Sul, onde está localizado o Distrito Industrial, e Norte, onde se localizam as principais saídas da capital, e o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Depois de pronta, a via deve facilitar o transporte de insumos entre o aeroporto e as fábricas do Distrito Industrial.

"Ainda é cedo para avaliar"

Na visão do analista político Helso Ribeiro, ainda é cedo para tecer quaisquer avaliações a respeito do governo Wilson, uma vez que, embora o jornalista tenha assumido o governo em 1° de janeiro, só começou a governar com a Aleam a partir de fevereiro. Segundo ele, o problema tem sido conseguir um ritmo parecido com o do governo passado.

"É preciso lembrar que o Wilson Lima é jornalista, e não chegou a ser administrador público. Ele é um novato na política. Além disso, ele foi eleito sem ter eleito nenhum deputado para a Aleam, e antes de ele tomar posse, já se questionava quem seria a base. Tentou se costurar uma base, mas ele não conseguiu. Penso que o maior desafio do governador é formar, de fato, um grupo de apoio grande na Aleam, porque o próprio líder do governo, o Carlinhos Bessa, não foi eleito na coligação que venceu", salienta.

Helso explica que o Brasil vive o presidencialismo de coalização, onde o presidente da República não governa se não tiver apoio do Congresso Nacional. Tal modelo, segundo Helso, se replica para os estados da Federação, inclusive no Amazonas.

"No mais, é precoce qualquer crítica mordaz ou elogio efusivo. Isso vai beirar ou ao puxasaquismo ou às viúvas de eleição".

Pauta e edição: Bruna Souza

