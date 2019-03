"Esse é um jogo desonesto e desleal do Governo Federal", diz Serafim

O deputado comentou que a guerra contra a Amazônia vem desde o Brasil Colônia | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) alertou para o fato de que o Amazonas e a Zona Franca de Manaus (ZFM) estão perdendo a guerra para o Governo Federal. A referência foi feita nesta terça-feira (19), após as indústrias Qualcomm e USI escolherem a cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo, para a instalação da fábrica de componentes que serão utilizados na produção de smartphones da Asus.



O evento de lançamento dos dois primeiros celulares ainda contou com a presença do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitivdade, Carlos da Costa, além de empresários e representantes de startups paulistas. Para Serafim, o jogo tem ficado muito claro, uma vez que, segundo ele, "para a Zona Franca, tudo é complicado".

"Enquanto para nós é tudo complicado, o secretário de Competitividade, a quem a ZFM é subordinada, está em São Paulo dirigindo investimentos para aquele estado. Essa é uma guerra que vem desde a época do Brasil Colônia, e eu entendo que precisamos nos insurgir contra isso", afirmou o parlamentar.

Serafim ainda comentou que o jogo capitaneado pelo Governo Federal é desleal e desonesto para com o estado do Amazonas. "Foi assim sempre, e se continuar sendo, merece todo o nosso repúdio", salientou.

Proteção à ZFM

O alerta do deputado estadual vem no mesmo dia em que o deputado federal Marcelo Ramos (PR) se reunirá com o secretário adjunto de Produtividade, Emprego e Competitividade, Igor Calvet. A reunião com Calvet acontece após a Organização Mundial do Comércio (OMC) ter condenado a Lei de Informática brasileira. Na prática, mais de mil empregos diretos em Manaus podem ser extintos com essa medida.

"Ao mesmo tempo em que a OMC reconheceu os benefícios da ZFM, o Ministério da Economia e a Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônicos (Abine) estão aproveitando essa condenação para ferir de morte nosso modelo ZFM, em especial, o polo de componentes, que produz carregadores e baterias de aparelhos de telefone celular no país", salientou Ramos.

A Lei de Informática (conforme as leis 8.248/91, 10.176/01, 11.077/04 e 13.023/14) é uma lei que concede incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia (áreas de hardware e automação), que tenham por prática investir em Pesquisa e Desenvolvimento.



