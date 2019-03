Plínio Valério quer fim do ‘mandato vitalício’ dos ministros do STF

Manaus - Osenador amazonense Plínio Valério (PSDB) protocolou no Senado uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que estabelece mandato de oito anos para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Na opinião do tucano, a intocabilidade de um mandato vitalício pode levar a atos arbitrários que cabem aos senadores fiscalizar. Segundo o parlamentar, a medida não representa nenhuma afronta ao Judiciário, nem pretende causar uma crise institucional.



“Ministros do Supremo não têm a preocupação que todos nós temos no dia a dia, que é a de manter os nossos empregos. Eles não estão sobre o crivo de ninguém e só saem da função quando completam 75 anos. Isso não é bom. Isso é refletivo nas últimas decisões do STF”, destacou.

Plínio Valério explica que a PEC não propõe mudar a forma de nomeação para o cargo, mas modifica o prazo para a indicação.

“O Presidente terá 30 dias para preencher a vaga, indicando ao Senado o nome escolhido e o Senado terá 120 dias para aprovar. Isso dará maior segurança e agilidade na nomeação, não deixando vácuo e nem espaço para maiores negociações”, acrescentou.

O parlamentar ressalta que não está sozinho na luta por esta mudança. Entre os colegas, Plínio já garantiu 30 assinaturas favoráveis à PEC, sendo que seriam 27 necessárias. No entendimento do peessedebista, o STF colhe o preço de sua exposição e decisões incoerentes e antagônicas internas. “Paga o preço da insegurança jurídica que causou”, concluiu.

Projeto antigo



Esta não é a primeira vez que uma proposta dessa natureza é proposta no Senado. No ano passado, a senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia (Progressistas), defendeu a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o fim do mandato vitalício na Suprema Corte.

A parlamentar gaúcha era relatora de um conjunto de propostas de emenda à Constituição (PECs) com esse objetivo. À época, ela argumentou que essas propostas tratam de retirar a vitaliciedade do mandato de ministro da Suprema Corte, estabelecendo prazo de dez anos. “Acho que dessa forma nós nos igualamos aos países mais desenvolvidos do mundo do ponto de vista democrático e institucional para o Estado democrático de direito”, disse a senadora gaúcha.

A proposta (PEC 44/2012) tinha sido aprovada no ano passado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em 2017, do Senado e aguardava votação no Plenário da Casa. Além do limite de mandato, a matéria proibia a recondução de um ministro ao cargo. No entanto, a Ana Amélia não foi reeleita e desde este mês, passou a integrar a Secretaria Extraordinária de Assuntos Federativos e Internacionais do Rio Grande do Sul.

