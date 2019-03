'A justiça deve prevalecer', diz Eduardo Braga sobre a prisão de Temer

Senador comentou sobre prisão do ex-presidente Michel Temer | Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Manaus (AM) - Na tarde desta quinta-feira (21), o senador pelo Amazonas Eduardo Braga (MDB) fez um pronunciamento sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer, ocorrida durante a manhã de hoje. Para ele, "a justiça deve prevalecer". Braga conta que soube da prisão pela imprensa, minutos antes de embarcar de Brasília para Manaus.



Líder do MDB no Senado e presidente estadual do MDB, mesmo partido do ex-presidente, o senador postou também uma declaração nas redes sociais, ressaltando a expectativa de que a defesa esclareça as denúncias contra o ex-presidente.



“O importante, nesse momento, é que o Estado democrático de direito seja respeitado. Esperamos também que a defesa do ex-presidente Michel Temer possa esclarecer todas as acusações que pesam contra ele. Vale destacar que a lei e a Justiça valem para todos”, enfatizou o senador Eduardo Braga.

Prisão

A Força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu, na manhã desta quinta-feira (21), Michel Temer, ex-presidente da República. Ele foi levado para o Aeroporto de Guarulhos, onde vai embarcar em um voo e será levado ao Rio de Janeiro em um avião da Polícia Federal.

