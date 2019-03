Novatos podem frustrar sonhos de caciques à Prefeitura de Manaus

Manaus - 2020 é ano eleitoral para os municípios brasileiros, com eleições para prefeitos e vereadores. O ano de 2019, pré-eleitoral, é considerado chave para possíveis candidaturas, que já se manifestam em pesquisas. Quem entende de política garante que o "fenômeno da renovação" pode surpreender velhos candidatos. O EM TEMPO traz com exclusividade os nomes de políticos mais cotados para entrar na disputa do pleito em Manaus, no próximo ano.

Os nomes mais comentados para serem pré-candidatos ao cargo de prefeito por pesquisas locais, blogs e redes sociais são do secretário de Educação do Estado Luiz Castro (Rede), o deputado estadual José Ricardo (PT), o vice-prefeito licenciado de Manaus, Marcos Rotta, o ex-deputado David Almeida (PSB) , além do vereador Chico Preto (PMN) e o deputado Serafim Corrêa (PSB).

José Ricardo (PT)

O deputado federal José Ricardo (PT) é um dos nomes mais comentados para as eleições de 2020. | Foto: Divulgação

O deputado federal José Ricardo (PT) é um dos nomes mais comentados para as eleições de 2020. Nas eleições de 2018, José Ricardo foi o parlamentar mais votado em todo o Amazonas, alcançando 197 mil votos. Em 2017, ele ficou em quarto lugar na eleição suplementar para o cargo de governador e na quarta posição nas eleições para prefeito, em 2016.



“Eu ainda não estou tratando sobre isso. Estou exercendo o mandato, a preferência é o mandato federal que assumimos. E esse é o nosso objetivo. Quanto ao ano que vem, nós ainda não definimos nada. O que estamos decidindo é que o partido faça seminários para debatermos temas da cidade, temas urbanos, propostas, ideias e sugestões. Isso porque o partido estará lançando o candidato ano que vem, mas fico muito feliz por meu nome ser lembrado”, destaca José Ricardo.

Chico Preto (PMN)

O deputado estadual Chico Preto (PMN) confirmou a sua pré-candidatura para prefeito de Manaus em 2020. | Foto: Divulgação

O deputado estadual Chico Preto (PMN) confirmou a sua pré-candidatura para prefeito de Manaus em 2020.

“Eu já comuniquei o meu desejo ao meu partido. Também já foi conversado e combinado com a minha família. Ser prefeito da cidade é ter ferramentas e instrumentos para enfrentar problemas que vemos no dia a dia, como mobilidade urbana e transporte coletivo. Sabemos que há ineficiências nos gastos públicos, pois a Prefeitura de Manaus não tem prioridades corretas. Não é uma tarefa fácil, mas me resta saúde e juventude e tenho a maturidade política, emocional e espiritual adquirida durante os anos para enfrentar essa missão”.



Serafim Corrêa (PSB)

Serafim Corrêa (PSB) não pensa em cargo para prefeito | Foto: Divulgação

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) também está em um dos nomes mais citados para as eleições de 2020. Em entrevista ao EM TEMPO, ele falou que não pensa em cargo em assumir novamente a gestão municipal.

“O foco agora é o trabalho para o qual fui eleito, que é no meu mandato de deputado estadual".



Luiz Castro (Rede)

Na última eleição para o cargo de senador, Luiz Castro obteve um total de 569.784 votos | Foto: Divulgação

O secretário da Educação do Estado, Luiz Castro (Rede), que obteve uma expressiva votação para o Senado, um total de 569.784 mil votos, também foi cogitado para o cargo de prefeito de Manaus. Entretanto, para que possa pensar em candidatura, primeiramente, ele deve se preocupar com uma boa gestão à frente da Educação. É o que garantem cientistas políticos consultados pela reportagem

Uma secretaria com uma estrutura grande, como é o caso da Seduc, pode ajudá-lo a conquistar poder entre as massas.



David Almeida (PSB)

O ex-deputado estadual David Almeida (PSB) prepara a candidatura para o próximo pleito. | Foto: Divulgação

O ex-deputado estadual David Almeida (PSB) prepara a candidatura para o próximo pleito. Sem mandato, após ter sido derrotado nas eleições para governo do Estado, no ano passado, ele afirma que está trabalhando num projeto de comunicação e avalia fazer um programa de rádio.

A declaração foi dada em entrevista ao jornal EM TEMPO, publicada no domingo (17). “Quem ganha, governa, quem perde, fiscaliza. Eu vou fiscalizar”.



Marcos Rotta (Sem partido)

Rotta nunca escondeu a vontade de disputar a prefeitura e vai buscar um partido para isso. | Foto: Divulgação

Um nome que pode caminhar para ser a alternativa do PDT de Amazonino Mendes nas eleições em 2020. Rotta nunca escondeu a vontade de disputar a prefeitura e vai buscar um partido para isso.

Após ter se afastado do prefeito Arthur Neto e apoiado a candidatura de Amazonino Mendes, chegando inclusive a trabalhar ao lado do ex-governador como secretário de obras, ele apareceu novamente ao lado do prefeito e já há rumores de que seria apoiado por Arthur em uma provável candidatura.



Marcelo Ramos (PR)

O deputado Federal negou a intenção por meio de um vídeo nas redes sociais e afirmou que as especulações de sites e blogs não são verdade. | Foto: Divulgação

Marcelo Ramos (PR) é um dos nomes mais comentados também como possível candidato a prefeito de Manaus em 2020. Entretanto, o deputado federal negou a intenção por meio de um vídeo nas redes sociais e afirmou que as especulações de sites e blogs não são verdade.

“A eleição de 2020 não faz parte da minha pauta hoje. Eu estou absolutamente concentrado e não penso exercer outra coisa que não seja o meu mandato de deputado federal”.



Outros nomes

Delegado Péricles (PSL) pode ser um dos candidatos para eleições de 2020 para prefeito | Foto: Divulgação





Outros nomes improváveis para disputar a prefeitura, mas que podem surgir são: Eduardo Braga (MDB), Omar Aziz (PSD), Vanessa Grazziotin (PCdoB), Alfredo Nascimento (PR), Pauderney Avelino (DEM), Rebecca Garcia (PP), Amazonino Mendes (PDT) e Arthur Bisneto (PSDB), políticos que sempre trabalham para estar em gestões e poder.

Outro nome em avanço na política é o Capitão Alberto Neto (PRB), eleito deputado federal após intenso uso de redes sociais. Também na disputa não seria surpresa se surgirem como possíveis candidatos os seguintes nomes: Delegado Pablo (PSL), eleito como deputado federal. E o deputado estadual, o Delegado Péricles (PSL). Todos eles eleitos pelo partido de Jair Bolsonaro.

Solidariedade terá candidato

O deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade), disse, em fevereiro deste ano, durante “Encontro Anual de Filiados Detentores de Mandatos”, realizado em Manaus, que o partido terá candidato à Prefeitura de Manaus nas eleições de 2020.

O Solidariedade ainda não definiu o nome que deve concorrer à eleição, mas Bosco afirma que a legenda iniciará em março um programa de filiação para só depois definir um nome. Por enquanto, além de Bosco, o partido não tem ninguém com capital eleitoral para a disputa

Avaliação

Na avaliação do cientista político Carlos Santiago, as eleições de 2020 terá muitos nomes para disputar o cargo de prefeito de Manaus, pois a imagem do poder executivo está enfraquecida. Para ele, quatro grupos principais ditarão o tom da disputa.

“O primeiro grupo será ligado ao Estado. O outro ligado a administração municipal, onde o atual prefeito vai indicar o nome de alguém. O terceiro grupo estará ligado ao governo Federal, associando ao nome do presidente Jair Bolsonaro e o último grupo estará em oposição aos primeiros grupos citados. Essa candidatura estará ligada ao PT ou PMDB”, destaca.

Para o cientista, o candidato nunca deve estar atrelado a um político, pois este pode "cair’" no gosto popular e, dessa forma, ele poderá cair também. Ele destaca ainda que o candidato a prefeito de Manaus precisa ter diferenciais indispensáveis.

“O candidato precisa ter na sua campanha uma definição concreta do que fará em relação ao trânsito, ao transporte público, saúde e segurança, pois as pessoas querem ouvir isso dos candidatos. São soluções para os problemas locais. Elas não querem ouvir dos candidatos falando de reforma da previdência ou trabalhista”, diz.

Pesquisa de intenção de voto

A empresa #Pesquisa365 divulgou a primeira amostra de intenção de voto com vistas às eleições de 2020. Nove nomes foram colocados para a avaliação popular, são eles: Chico Preto, David Almeida, José Ricardo, Luiz Castro, Marcelo Ramos, Marcos Rotta, Rebecca Garcia, Delegado Péricles e Wilker Barreto.

Na pesquisa David Almeida alcançou 23,3%, seguido por José Ricardo, com 16,3%, depois Marcos Rotta também na terceira colocação com 9,5%. Marcelo Ramos aparece como quarto colocado, com 8,4%, empatado tecnicamente com Rebecca Garcia (8,2%), em quinto.

Na sexta posição, Luiz Castro com 6,1%. O Delegado Péricles obteve 3,9% e ficou na sétima colocação. Chico Preto, com 2,8%, e Wilker Barreto, com 2,2%, ficaram nas duas últimas posições. Rejeitaram todos os nomes 11,5% dos entrevistados e 7,8% não souberam dizer.

A iMarketing, que incorporou os serviços da antiga #PESQUISA365, entrevistou mil eleitores na capital amazonense, entre os dias 14 e 19 de março.

Edição: Bruna Souza

