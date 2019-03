‘Estamos tratando da vinda do Bolsonaro, mas está bem complicado'

Para o delegado, a operação Lava-Jato pode trazer uma nova mentalidade para eliminar a corrupção no Brasil | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

Manaus - Dois meses após estrear num mandato político em Brasília, o deputado federal Pablo Oliva (PSL), único representante da sigla do presidente Jair Bolsonaro, conta que já teve três reuniões com ele e aguarda a confirmação de sua vinda para Manaus no dia 9 de abril. O parlamentar afirma acreditar no poder da Lava Jato e diz que PT e Psol têm mais candidaturas laranjas que o PSL.



EM TEMPO – Como foi sua chegada a Brasília em seu primeiro mandato?

Pablo Oliva - É um pouco difícil de resumir. É uma mistura de experiências diferentes, porque, de fora, o trabalho parecer ser uma coisa, mas quando se chega lá é bastante diferente, no sentido de que para haver realizações é necessário um entendimento em conjunto, para que as iniciativas sejam decidias de modo a favorecer o coletivo. A vantagem de chegar a meu primeiro mandato é que o Congresso está renovado. Dentre os pontos positivos, posso destacar é que todas as pautas importantes para o Brasil e Amazonas passam por lá. Um ponto negativo é que há muitas demandas na Casa e às vezes surge dificuldade de aprová-las por conta da quantidade acumulada, além de terem muitas outras situações acontecendo. No momento, há cerca de seis mil projetos acumulados.

EM TEMPO - Ao assumir, o senhor já levou seus projetos ou aguarda se situar-se melhor na Casa?

PO- Tenho seis projetos em elaboração. Eles possuem os temas de defesa da Amazônia, segurança pública, preservação do meio ambiente, políticas sustentáveis e valorização das categorias profissionais. Não pretendo apenas apresentar matérias, como muitos fazem, protocolam e esquecem. Vou acompanhar toda a tramitação na Casa.

EM TEMPO - Como encara a ideia de o Brasil ter mais um ex-presidente preso?

PO – Como policial federal, acredito na força da Lava Jato, que tem como motor combater a corrupção. Sou contra o foro privilegiado e acredito que ela trabalha em cima de provas. A operação Lava Jato é um patrimônio dos brasileiros, formada pelos melhores grupos de investigadores do Brasil. E, ela não vai em cima de quem é lícito, somente em quem tem vínculo com corrupção.

EM TEMPO – Acredita que as candidaturas laranjas do PSL podem “arranhar” a imagem da sigla no Amazonas?

PO – O PT e o PSOL têm mais candidaturas laranjas. Essa foi uma campanha de mídia falsa, mas o Ministério Público Eleitoral (MPE) informou que o Brasil inteiro possui o dobro de candidatos laranjas. Nisso o PT tinha entregue três vezes mais recursos para financiar candidaturas de mulheres. Mas a esquerda parou de falar, porque eles têm muito mais candidatos laranjas. A penalização deve ser para todos.

Na visão de Pablo, penalização das candidaturas laranjas deve ser para todos os partidos, incluindo o PT e o PSOL | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO

EM TEMPO – O senhor acredita que a Lava Jato tem poder de eliminar a corrupção do Brasil?



PO – A busca pela investigação da corrupção é incessante. A operação Lava Jato, por exemplo, pode trazer uma nova mentalidade. O brasileiro achava que era impossível combater a corrupção, agora ele acredita que é possível apurar esse tipo de irregularidade. Toda a opinião pública é favorável à investigação.

EM TEMPO – Quais foram as pautas dos seus três encontros com o presidente Jair Bolsonaro?



PO – Cada vez que nos reunimos tratamos de temas diferentes, desde as reformas até o pacote anticrime. As pautas começam com pontos específicos e vão se direcionando para outros assuntos, como Zona Franca de Manaus (ZFM) e segurança nas fronteiras no Brasil. Atualmente, estamos tratando da vinda do Bolsonaro a Manaus, no dia 9 de abril, mas está bem complicado porque a agenda dele é muito cheia.



EM TEMPO – Quais são atividades em curso no PSL Amazonas atualmente?



PO – Até o final da eleição do ano passo, era contabilizado a existência de nove mil filiados, isso deve ter aumentado um pouco de lá para cá. Agora estamos formando o PSL Jovem, o PSL Mulher e o PSL Juventude, e regularizando a documentação da sigla em todos os municípios. Fui colocado na presidência da legenda porque existe uma determinação regimental do estatuto do partido em que as direções regionais sejam ocupadas pelos políticos eleitos. Com a passagem das eleições, aconteceu uma mudança em vários estados do Brasil.

Leia mais

'A justiça deve prevalecer', diz Eduardo Braga sobre a prisão de Temer

"Esse é um jogo desonesto e desleal do Governo Federal", diz Serafim