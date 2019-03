Vídeo: Câmara aprova comissão que pode cassar prefeito e vice, no AM

Manaus - Por seis votos a três, a câmara de Presidente Figueiredo aprovou o parecer da comissão processante que irá julgar favorável ou contra a cassação do prefeito Romeiro Mendonça e do seu vice Mario Abraão, ambos do (PDT).

A partir de agora os vereadores têm trinta dias para concluir os trabalhos e levar a julgamento os mandatos do prefeito e vice.

Mas para perderem seus mandatos é preciso dois terços dos votos. Ou seja, dos 11 vereadores, 8 têm que votar favorável e até o momento apenas 7 se mostraram a favor da cassação.

No final de 2017, os mandatos do prefeito e vice foram cassados pelo juiz eleitoral da 51ª zona, mas permaneceram no cargo através de uma liminar. O motivo da cassação foi porque eles receberam valores de pessoas jurídicas, o que não é permitido pelo tribunal regional eleitoral.



