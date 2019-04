Diretor-presidente da Imprensa Oficial é homenageado na Aleam

Homenagem ao diretor-presidente da Imprensa Oficial foi aprovada por todos os parlamentares | Foto: Divulgação

Manaus - O diretor-presidente da Imprensa Oficial do Amazonas (Impeam), delegado Mário Aufiero, foi homenageado com Moção de Parabenização na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A homenagem, protocolada no dia 7 de fevereiro deste ano, é de autoria da deputada estadual Joana D'Arc (PR), e foi aprovada por unanimidade por todos os parlamentares.



Em agradecimento à homenagem, Aufiero destacou que a ordem do governador Wilson Lima é trazer modernização para o Estado do Amazonas, principalmente na área da documentação oficial. "Isso passa pela Imprensa Oficial, que vai começar a mudar serviços, como digitalização de conteúdos, certificação digital e assinatura eletrônica, tudo para possibilitar agilidade na tramitação e publicação no Diário Oficial”.

Recentemente, foi firmada parceria entre a Impeam e a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) para a preservação do Diário Oficial no formato papel, encontrados na biblioteca da Impeam, com publicações raras desde 1893, como forma de contribuição social e educativa para a população.

Biografia

Aufiero é delegado da Polícia Civil desde 2001, com uma carreira precoce e extremamente dedicada à segurança pública. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), possui especialização em Direito Civil e Processual Civil, pelo Centro de Ensino Superior da Amazônia, mestre em Administração Pública com ênfase em gestão da Segurança Pública, pela Fundação Getúlio Vargas (RJ).

Em 2005, exerceu o cargo de diretor de Planejamento, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Foi sub-secretário da SSP-AM, em 2008. Exerceu o cargo de delegado-geral adjunto da instituição e também compôs a comissão de reestruturação da SSP-AM de 2012 a 2015.

Coordenou o Comitê Olímpico e a Estruturação para recebimento e condução da Tocha Olímpica em 2014. No ano de 2017, exerceu o cargo de diretor-presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, por um curto período e retorna a mesma função agora em 2019. É membro fundador e presidente da Associação de Delegados de Polícia do Estado do Amazonas (Adepol-AM).

*Com informações da assessoria.

