Quatro deputados estaduais do AM somam 22 faltas em março

Manaus - Após um início de legislatura marcado pela grande quantidade de faltas em plenário, no mês de março, os deputados que compõem a 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) reduziram em mais de 50% o número de ausências registradas e de parlamentares faltosos durante sessões e ordens do dia.

As informações correspondem ao período do dia 4 a 28 de março e estão disponíveis no Sistema de Apoio Legislativo (SAPL). A principal justificativa para as ausências foi, unanimemente, o cumprimento de agenda parlamentar.

Em março, quatro deputados da atual composição da Casa somaram 22 faltas ao longo do mês, que teve apenas nove sessões ordinárias e uma e votação. Apesar de nenhum dos parlamentares ter alcançado 100% da presença em plenário, os outros 20 compareceram a mais da metade das sessões.

Na lista dos que mais registraram ausências estão, respectivamente, os deputados Augusto Ferraz (DEM), o presidente da Casa, Josué Neto (PSD), Saullo Vianna (PPS) e João Luiz (PRB).

Augusto Ferraz compareceu a apenas quatro sessões plenárias e se ausentou da única sessão ordinária do mês. A assessoria do deputado informou que todas as ausências foram justificadas e se deram em decorrência do cumprimento de agenda externa, como visitas a municípios do interior, compromissos com o governador Wilson Lima (PSC) e visitas a secretarias de Estado.

Seguindo a lista, Josué Neto se ausentou de pelo menos seis sessões. De acordo com as justificativas apresentadas à Mesa Diretora, o presidente da Casa realizou agendas externas e viagens oficiais durante o mês.

Saullo Vianna registrou três presenças, além de comparecer à votação. A assessoria do deputado também se manifestou por meio de nota, onde informou que o estreante na política cumpriu agenda parlamentar fora do plenário. Dentre os compromissos estava uma viagem junto à comitiva de Wilson Lima para o interior do estado.

Fechando a lista, o deputado republicano João Luiz somou cinco faltas ao longo do mês, inclusive à ordem do dia. As justificativas, de acordo com o gabinete do parlamentar, foram também o cumprimento de agenda com o governador no município de Maués e uma viagem à Brasília (DF), onde participou da 20ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), representando a Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam, da qual é presidente.

Veterano na política e com 77,78% de presença parlamentar em março, Serafim Corrêa (PSB) avalia que a presença em plenário é importante para que o parlamentar execute seu papel como agente fiscalizador. “A primeira missão do parlamentar é participar dos debates no plenário, onde exerce o mandato expondo suas ideias, fazendo críticas e sugestões, votando matérias e fiscalizando o Executivo”, pondera.

Fevereiro

Em fevereiro, mês que teve apenas 23 dias de trabalho legislativo, foram 39 faltas. Com isso, metade da atual composição da Casa não atingiu 100% da frequência parlamentar após apenas 13 sessões ordinárias e duas de votação. Quem mais apresentou faltas foi o deputado Adjuto Afonso (PDT), que contabilizou seis ausências, em decorrência de uma viagem oficial e agendas externas.

Em sequência, os deputados que também registraram mais ausências em plenário no mês de fevereiro foram Delegado Péricles (PSL), que se recuperava de um procedimento cirúrgico, Cabo Maciel (PR) e Fausto Júnior (PV). Os três apresentaram, simultaneamente, cinco faltas, sendo quatro em sessões ordinárias e uma em votação.

Na contramão, a outra metade do corpo parlamentar esteve presente em todas as sessões nos 23 primeiros dias de legislatura: Alessandra Campelo (MDB), Álvaro Campelo (PP), Dermilson Chagas (PP), Felipe Souza (Patriotas), Francisco Gomes (PRP), João Luiz (PRB), Mayara Pinheiro (PP), Roberto Cidade (PV), Saullo Viana (PPS), Serafim Corrêa (PSB) e Wilker Barreto (PHS).

