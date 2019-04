Bolsonaro adia a vinda a Manaus por conta de agenda política

Manaus- Em razão de uma agenda política intensa, o presidente da República, Jair Bolsonaro, adiou a vinda a Manaus, inicialmente prevista para a próxima terça-feira (9).

De acordo com o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, que conversou com o presidente pouco antes de seu retorno de Israel, o compromisso de Bolsonaro com as atividades relacionadas à reforma da Previdência acabou inviabilizando a data de 9 de abril.

A nova data pontuada pelo presidente e que está em estudo pelo Planalto é sexta-feira, 12 de abril, dia em que também está prevista viagem a Macapá - para inaugurar o novo aeroporto da capital amapaense.

O Planalto articula, ainda, para a mesma data, uma visita da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para conhecer uma empresa amazonense de tecnologia voltada à acessibilidade.

"A agenda do presidente é soberana e envolve questões de toda a nação", comentou o superintendente. A expectativa é que a viagem seja confirmada pela presidência até a próxima terça-feira (9).

Leia mais:

'Não teremos horário de verão neste ano', afirma Bolsonaro

Bolsonaro anuncia 13º do Bolsa Família na semana que vem