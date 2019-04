Vereador de Manaus doa salário para ONG que acolhe moradores de rua

A Organização não Governamental (ONG) Missão Vida, que acolhe moradores de rua da região metropolitana de Manaus, recebeu na manhã da quinta-feira (4) um cheque de R$ 11.301,70, correspondente ao valor do salário líquido do vereador Ronaldo Tabosa (sem partido). A doação é uma atitude de solidariedade do parlamentar e de demonstração de compromisso com a sociedade.

“Estou em um cargo público para defender projetos que beneficiem a população e ser um representante que preserva os interesses do povo. Não estou aqui pelo dinheiro, enquanto eu puder quero contribuir para ver minha cidade melhor”, declarou Ronaldo Tabosa, que firmou o compromisso de destinar seu salário à instituição até o fim de seu mandato.

O pastor Antônio Silva de Oliveira, diretor do núcleo, explicou que a instituição atua há cinco anos no Amazonas e oferece 64 leitos para o programa recuperativo em suas três etapas. A estrutura física disponibiliza consultório médico e odontológico para atendimento com profissionais voluntários e não recebe nenhuma ajuda do poder público.

“A unidade é mantida por meio de doações e somos gratos a Deus que moveu o coração de pessoas generosas, como o Tabosa, que entende a importância desse trabalho que é recuperar essas pessoas. Tivemos o privilegio de receber o vereador na nossa unidade, ele se tornou um parceiro nobre para nós”, contou o diretor da ONG.

Apesar de estar passando por problemas de saúde, Tabosa tem se esforçado para cumprir os deveres como vereador. Além da doação do salário, o parlamentar também abriu mão da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), dos meses de fevereiro e março. O valor da verba é de R$ 18 mil, sendo destinada a custear despesas vinculadas ao exercício parlamentar. Ele também usou apenas 75% da sua verba de gabinete.

“Essas decisões não afetam no meu oficio. Estamos nas ruas coletando dados e fiscalizando. O que estiver de errado na cidade eu vou denunciar e os trabalhos bons serão aplaudidos”, disse.

O vereador ainda ressaltou que entre os dias 25 e 27 de fevereiro, sua equipe técnica realizou uma série de vistorias em Unidades Básicas de Saúde (UBS), com o objetivo de verificar as condições de funcionamento, atendimentos e estruturas das unidades No total, cinco UBS’s da Zona Oeste da cidade foram visitadas.

Além do trabalho realizado em campo, o vereador já apresentou dois importantes projetos de lei que tramitam na Câmara Municipal de Manaus (CMM). As propostas são tornar obrigatória a implantação de lombadas horizontais no perímetro de escolas e creches municipais e a instalação de câmeras de segurança em todas as unidade de ensino municipais de Manaus.

