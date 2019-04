Raio-x dos 100 dias do governo Wilson Lima

Manaus - Há exatos 100 dias, o estreante na política Wilson Lima (PSC) assumiu o cargo de governador do estado do Amazonas. Neste intervalo, o chefe do Executivo acumulou bons resultados administrativos, tais como a implantação de audiências criminais por videoconferência, que vai reduzir em R$ 4 milhões os gastos públicos, e o encerramento de temporadas de cruzeiros, que trouxeram ao Amazonas 17 mil turistas e injetou cerca de R$ 11 milhões, na economia local. Além disso, de janeiro a fevereiro, o governo reduziu em 50%, o número de latrocínios em Manaus.

Em uma cerimônia realizada na segunda-feira (8), na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Wilson assinou um conjunto de Acordos de Cooperação Técnica que vai viabilizar a adoção do sistema de audiências criminais por videoconferências, reconhecimento facial em processos e implantação de tecnologia educacional offline. Na prática, a medida viabiliza que não haja necessidade de transporte de detentos da unidade prisional para o fórum.

“O Estado gasta, aproximadamente, R$ 8 milhões por ano só no transporte de detentos para julgamentos, além de causar transtornos no trânsito e mudanças na rotina do fórum ou do local para onde esses presos estavam sendo levados. Com esse acordo, vamos reduzir o investimento do Estado para R$ 4 milhões, o que representa uma economia de 50%”, disse o governador.

Na ocasião, o governador citou outro avanço, que foi conseguir reduzir o valor de tornozeleiras eletrônicas. “Uma tornozeleira que antes custava para o Estado R$ 320, já conseguimos reduzir para R$ 230. Nosso próximo passo é reduzir para R$ 170. Vamos fazer isso com a ajuda do recurso de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) das empresas que estão no Polo Industrial de Manaus e com tecnologia nossa, desenvolvida aqui. Mais uma prova do quanto a Zona Franca de Manaus é importante para nossa região e o quanto significa desenvolvimento para o nosso povo”, acrescentou.

Turismo em alta

No último final de semana, encerrou-se a temporada de cruzeiros 2018/2019, que trouxe a Manaus 15 navios transatlânticos, com turistas do mundo todo. Ao chegar ao estado, os turistas exploram passeios de barco no lago do Janauary e à comunidade do Acajatuba – ambos localizados em Iranduba -, além de comunidades indígenas e Vila Amazônia. Na programação também inclui interação com os botos e visita ao Mercado Adolpho Lisboa, Palácio Rio Negro e Teatro Amazonas. Conforme a Amazonastur, para a próxima temporada, 2019-2020, prevista para iniciar entre os meses de outubro a dezembro, ao menos 16 cruzeiros já estão confirmados para aportarem no Amazonas, movimentando toda a cadeia produtiva do turismo.

Redução no latrocínio

Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), os 50% de redução de latrocínio, se deve ao aumento de abordagens policiais na capital e no interior e as operações integradas de segurança que foram intensificadas. Nove grandes operações foram realizadas, com 343 prisões, 27 adolescentes apreendidos, 27 armas de fogo capturadas, além de drogas e veículos com restrição de roubo e furto.

Polêmica

Embora o governo Wilson Lima tenha realizações positivas, desde de 28 de março não possui liderança na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o que tem deixado as pautas do governo sem um porta-voz de defesa. E, neste vácuo, quem tem se destacado quanto às denúncias é o deputado estadual Wilker Barreto (PHS), que em dias de grande expediente, usa o tempo de tribuna, para fazer reclamações. Entre as últimas estão a morte de 15 recém-nascidos em 2019, falta de medicamentos em hospitais e até tem protocolado denúncias sobre recebimento de propina, para beneficiar o governo do Estado.

À espera

Wilson Lima que não participou da posse de Jair Bolsonaro (PSL), ainda não teve um encontro com o presidente. A reunião mais próxima aconteceu quando ele participou do Fórum de Governadores do Brasil, em novembro do ano passado, organizado pelos governadores do Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Na ocasião, 20 governadores elencaram 13 pontos para discutir no fórum como as reformas da previdência, tributária e política; um novo pacto federativo, a dívida pública dos estados e uma nova política econômica para país. Após o evento, Bolsonaro recebeu os governadores no almoço servido no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

Leia mais:

Governo discute melhoria da estrutura dos aeroportos do interior do AM

Wilson anuncia medidas para alavancar piscicultura em Rio Preto da Eva