Wilson Lima discute estratégias com embaixador da Noruega no Brasil

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu, nesta terça-feira (09), o embaixador da Noruega no Brasil, Nils Martin Gunneng. No encontro, na sede do Governo, no bairro Compensa 2, zona oeste da capital, eles discutiram estratégias para promover o desenvolvimento sustentável.

Durante a reunião, o governador destacou as ações do Estado para preservação da floresta, mas deixou clara a necessidade de promover desenvolvimento econômico e social, principalmente no interior.

“O nosso desafio aqui é transformar esse cuidado com a floresta em retorno para quem não pode derrubar uma árvore e precisa sobreviver. Temos que gerar emprego e renda ao mesmo tempo em que preservamos a Amazônia e todo e qualquer tipo de parceria é muito bem-vindo”.

O embaixador norueguês demonstrou entusiasmo com a declaração do governador. “Nós também pensamos assim, aliar geração de emprego e renda à preservação da floreta é muito importante”, disse Gunneng, ao parabenizar o Governo do Estado pelas ações desenvolvidas no combate ao desmatamento e pela maneira como o Amazonas tem trabalhado na captação de recursos.



Fundo Amazônia



A Noruega é conhecida internacionalmente por investir em países e em programas de sustentabilidade que priorizem a proteção ambiental e a produção de alimentos para combater a pobreza, por exemplo. Além disso, é também o maior doador do Fundo Amazônia, para o qual destinou cerca de R$ 2,8 bilhões, entre 2009 e 2016, com objetivo de financiar ações de preservação da floresta.

O Amazonas tem elaborado projetos para a captação de recursos junto ao Fundo Amazônia. Em fevereiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinou quase R$ 30 milhões do Fundo Amazônia para cadastrar 55 mil imóveis rurais no estado. O benefício implantará o Cadastro Ambiental Rural (CAR) em 36 municípios do estado, o que vai aumentar a presença do governo junto aos agricultores familiares.

Para o governador Wilson Lima, a aproximação com a Noruega é um passo importante para futuras parcerias. “A cooperação é uma oportunidade para que a gente possa turbinar as iniciativas e combater as desigualdades sociais. Quanto mais investimentos em economia e no aspecto social, melhor para o meio ambiente”, disse Wilson Lima.

Leia mais:

É oficial: professores do Amazonas entram em greve na segunda-feira

Solução off-line será implantada em escolas rurais e presídios do AM

Governo discute melhoria da estrutura dos aeroportos do interior do AM