Vídeo: TRE retira acusações contra ex-vice governador do Amazonas

Manaus - A corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) julgou, nesta quinta-feira (11), improcedente uma acusação contra o ex-vice governador do Amazonas Henrique Oliveira (SD), de ter utilizado um oficial da polícia militar pra fazer campanha dentro do presídio.

O relator do processo votou contra a ação, alegando que na época, Henrique era deputado federal e não poderia interferir no comando da PM.

Os demais juízes seguiram os votos do relator de forma unânime. Com isso, Henrique Oliveira está apto a se candidatar nas próximas eleições.

