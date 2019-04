Vídeo: denúncia contra Amazonino será julgada pelo TRE neste mês

Manaus - A denúncia de que o ex governador Amazonino Mendes (PDT) teria feito campanha política antecipada no último pleito deve ser julgada este mês no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O julgamento envolve o ato de distribuição de equipamentos agrícolas a municípios do interior faltando menos de três meses para a disputa ao governo. A denúncia partiu do Ministério Público Eleitoral. Segundo o órgão, a lei das eleições estaria sendo descumprida pelo então governador do amazonas, Amazonino Mendes.

A lei 9.504 de 1997 deixa claro que é proibida a distribuição gratuita de bens, valores, ou benefícios por parte da administração pública, no ano em que forem realizadas eleições. Do ponto de vista legal, o ato é considerado campanha antecipada.

No texto da denúncia, o MP aponta a existência de irregularidades no governo, às vésperas das eleições de 2018.

Yuri Dantas, advogado de defesa do ex-governador, diz que denúncias apresentam falhas | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Entenda a denúncia

Na época, o governo Amazonino Mendes contratou a empresa MZF ltda, que recebeu 61% do total de pagamentos da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS). A empresa forneceu equipamentos agrícolas para o estado, que por sua vez, planejava distribuir os materiais a agricultores do interior do amazonas. Isso faltando menos de três meses para a disputa ao governo, no ano passado.

Candidatos ao governo também recorreram ao tribunal regional eleitoral contra Amazonino. A distribuição dos equipamentos a municípios do interior foi considerada pelos opositores como um ato puramente eleitoreiro.

Após as denúncias, a Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 80 milhões em produtos agrícolas. Os equipamentos ficaram armazenados no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, de julho até outubro, mês em que foram realizadas as eleições.

Produtos agrícolas apreendidos chegavam a somar R$ 80 milhões | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Opositores de Amazonino dizem que o erro do gestor passa também pela corrupção de prefeitos de municípios interioranos. De acordo com o ex-deputado federal Eron Bezerra, prefeitos do interior teriam recebido verbas sem destinação específica, valores que não teriam sido fiscalizados por órgãos de controle.

A equipe de reportagem da TV Em Tempo procurou a defesa do ex-governador Amazonino Mendes. O advogado Yuri Dantas apontou a existência de falhas nas denúncias.

Os processos contra Amazonino entraram na mesa de julgamento do TRE em março, mas foram retirados de pauta a pedido da defesa. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral disse que as ações ainda estão sob análise e não podem ser comentadas pelos membros da corte. Numa delas, a acusação pede a inelegibilidade do ex-governador por oito anos.

O TRE deve julgar os dois processos em conjunto ainda no mês de abril.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

