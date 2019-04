Hissa Abrahão é aclamado presidente do Diretório Regional do PDT-AM

Manaus - O ex-deputado federal Hissa Abrahão (PDT-AM), foi aclamado na manhã deste sábado (20), presidente do Diretório Regional do Partido Democrático Trabalhista (PDT-AM). Com a reeleição na sigla, Hissa disse que o partido terá um papel muito importante nas eleições de 2020.

Hissa Abrahão relembrou que diante de toda situação política de 2018, que conseguiu quase 300 mil votos, quando concorreu ao cargo para o Senado Federal. “Vencemos todos os caciques políticos na capital, eleitoralmente falando. Hoje sei quanto o PDT é vanguarda de um projeto político que não quer mais essa oligarquia e nem quer o ‘novo sem experiência’”, disse Hissa.

De acordo com Hissa Abrahão, o PDT vai apostar na juventude que chegou ao partido, acreditando em candidatos para concorrerem aos cargos de vereadores e prefeitos. “Quero ver também as mulheres que chegaram ao partido, sendo candidatas ao cargo vereadoras, ou prefeitas dos municípios” finaliza Hissa Abrahão.

Para o presidente da juventude do PDT, Rafael Barros, é importante que a juventude seja ouvida e reconhecida. “A juventude cumpre seu papel de ser irreverente e cobrar as atitudes que devem ser cobradas pelos nossos presidentes. E o Hissa, sempre me diz que a gente nunca é aquilo que falamos, mas sim o que fazemos. Portanto, é isso que o presidente Hissa tem feito no partido, dessa forma, quero parabenizar o ex-deputado pela gestão”, disse Rafael Barros.

O presidente do movimento sindical, Afrânio Barão, ressaltou que quando o ex-deputado Hissa assumiu o PDT, conseguiu construir uma unidade dentro do Partido. “Conseguiu unir depois de muita força, muita guerra e o movimento sindical apareceu também com a luta dele (Hissa)”, explicou o presidente do movimento sindical.

A presidente nacional da Ação da Mulher Trabalhista (AMT) e vice-presidente nacional do PDT, Miguelina Vecchio, o partido está em nome da unidade, frente de um adversário tão poderoso. “Os adversários do PDT não podem estar aqui nessa sala. Os adversários estão na Presidência da República, estão naqueles que querem desconstruir a Amazônia, os direitos do povo amazonense”, disse Miguelina.

Eleição 2020

O presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carlos Lupi, afirmou na sexta-feira (12), que se depender dele, o ex-deputado federal Hissa Abrahão, que também já foi vice-prefeito de Manaus, será o candidato da legenda democrata trabalhista nas próximas eleições municipais de Manaus.

