Guedes transformou-se no 'judas' da Zona Franca de Manaus?

Malhação de Judas

Durante toda a sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM) ontem (22), a pauta dos debates foi a fala do ministro da fazenda, Paulo Guedes, sobre a Zona Franca de Manaus durante entrevista à Globo News na última quarta-feira (17).

Foi pau puro! Guedes até parecia o “Judas” sendo malhado no sábado de Aleluia.

De um por um, os vereadores presentes no plenário repudiaram a clara ideia do ministro de sepultar o modelo de desenvolvimento econômico da região amazônica.

Moção de repúdio

Foi aprovada, inclusive, uma moção de repúdio, pela declaração do ministro de que “o Brasil não pode pagar pela Zona Franca de Manaus”.

A moção foi, de início, apresentada individualmente pelo vereador Elias Emanuel (PSDB).

No entanto, os demais vereadores decidiram apresentar em conjunto, em nome da Casa.

Cabeça na bandeja

O vereador Cláudio Proença (PR) foi além.

Depois de assinar a moção de repúdio, pediu a cabeça de Guedes ao presidente Jair Bolsonaro.

— Esse ministro deveria ser exonerado, porque foi covarde!

Espanta empresário

Em seguida, Proença questionou qual empresário que esteja pensando em montar uma indústria no Amazonas vai continuar com essa ideia depois da declaração infeliz de Guedes?

Haja algema

A Polícia Civil do Amazonas prendeu 286 infratores durante o cumprimento de mandados de prisão pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP).

Os dados se referem ao período de janeiro a março deste ano.

Haja algema 2

Do total de prisões, 246 foram em decorrência de processos por crimes como roubo, homicídio, latrocínio, estelionato e tráfico de drogas, e 40 por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Saudade dos cubanos

Só agora o Brasil começa a perceber a falta que os médicos os cubanos fazem.

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) já admite que a retirada dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos provocou uma desassistência da população atendida por eles, que era mais da metade dos profissionais participantes do programa.

Era feliz e não sabia

Ao todo, 63 milhões de brasileiros passaram a ter atendimento médico com a instalação do Programa Mais Médicos em 2013, segundo dados do Ministério da Saúde.

A cobertura do Mais Médicos na atenção básica era de 72,69% em outubro de 2018.

Ninguém quer ir

Na sessão de ontem da Aleam, a presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputada Mayara Pinheiro Reis (PP), admitiu que “é muito difícil levar profissionais especializados aos municípios”.

Ela propôs a criação da carreira de médico de Estado, direcionada primeiramente ao interior.

bMayara, que é médica, disse que os números mostram isso, porque o índice de médicos no interior é seis vezes menor em comparação à média nacional.



— Uma realidade que precisa ser mudada, por isso esse projeto pode buscar suprir as carências de cada cidade –, explicou Dra. Mayara.

Privatização da Petrobras

Em comunicado enviado ao mercado, a Petrobras (PETR3; PETR4) informou nessa segunda-feira (22) que estuda uma venda secundária de ações da BR Distribuidora (BRDT3) com o objetivo de reduzir a sua participação.

Estatal fica com 50%

Em nota, a estatal declarou que iniciou estudos para a venda adicional de participação, com o objetivo de avaliar as diversas alternativas existentes.

Inclusive a opção de realizar uma oferta pública secundária de ações (follow on), o que abrange a avaliação da possibilidade da Petrobras deter participação inferior a 50%, comparada com sua participação atual de 71%.

Dia de índio

O dia do índio, 19 de abril, foi de apreensão para os filhos de Tupã.

O motivo foram as últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro.

Na sexta-feira, ele disse que o país poderia abrir uma vasta reserva na Floresta Amazônica para a mineração.

Uma medida que seu antecessor (Michel temer) tentou antes de retroceder devido a protestos internacionais de ambientalistas.

Olho gordo

A Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) ocupa cerca de 46.100 km² , uma área ligeiramente maior que a da Dinamarca , que é considerada rica em ouro , cobre, minério de ferro e outros minerais.

— Vamos falar sobre Renca. Renca é nossa! –, disse Bolsonaro em um evento televisionado no estado do Amapá, que abriga parte da reserva.

