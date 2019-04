Em coletiva, Arthur Neto afirma que não deixará dividas

Manaus - Em visita às obras do Complexo Viário Roberto Campos, que está sendo construído na avenida Constantino Nery, o prefeito Arthur Virgílio Neto afirmou que não deixará a prefeitura com dívidas e nem obras inacabadas ao final de seu mandato.

Contabilizando superávit já no exercício de 2018, o prefeito disse que deixará todas as contas pagas e dinheiro em caixa para que o próximo prefeito atue nos primeiros meses da nova gestão. Arthur garantiu que irá concluir todas as obras iniciadas por ele e vai concluir também as deixadas por outros prefeitos, a exemplo do Corredor Ecológico do Mindu.

Na Constantino Nery, o prefeito acompanhou parte da demolição dos prédios que foram desapropriados para que sejam construídas as passagens subterrâneas, entre as ruas Pará e João Valério, além da estação de transferência de passageiros do transporte coletivo e demais ações necessárias à complexidade da obra.

“A gente sabe que tem transtorno, mas é temporário. E, quando a obra acabar, a população vai ter um rodoanel que dará várias alternativas ao tráfego de veículos, além de ser uma obra belíssima e que vai dar um novo contorno urbanístico a essa área”, destacou Arthur.

O prefeito afirmou ainda que está “marcando de perto” as empresas que fazem parte do consórcio responsável pelo novo complexo viário para que o prazo estabelecido no contrato, de 15 meses, seja antecipado. “Quero entregar essa obra para a população o mais rápido possível, talvez 12 meses, mas menos de 15, com certeza”, reafirmou.

Após levantamento topográfico, todo o trecho em obra recebeu sinalização horizontal, identificando as trincheiras e os locais por onde passam tubulações de água e gás | Foto: Marcio James / semcom

A disponibilidade em caixa do total de recursos de investimento na obra – R$ 64 milhões – é um dos fatores que aumentam a crença do prefeito em que a obra terminará mais cedo. “Não tem burocracia. Terminou a primeira etapa, faz as medições, recebe. Então, não há porque não trabalhar com rapidez. É trabalhar em três turnos e terminar essa obra bem antes dos 15 meses do contrato”, afirmou.

A confiança no equilíbrio fiscal e financeiro da Prefeitura de Manaus também faz com que o prefeito Arthur Neto reafirme que não deixará dívidas ao seu sucessor. E ele foi adiante, nesta quarta-feira, afirmando também que não deixará obras inacabadas e que irá concluir obras deixadas por seus antecessores, como o Corredor Ecológico do Mindu.

“Teremos quase 200 obras que vão ser executadas a partir deste ano e priorizei aquelas que podem começar e terminar. Estou, inclusive, finalizando obras de outros prefeitos, como é o caso do Corredor Ecológico do Mindu, que é uma obra muito difícil e que pretendo entregar em meados do ano que vem”, garantiu Arthur Neto.

A primeira etapa da obra do Complexo Viário Roberto Campos está acelerada, com a construção do canteiro de obras, seguindo os padrões técnicos e as leis trabalhistas, demolição dos imóveis, sinalização e intervenções de trânsito. “O principal foi terminar o serviço de sondagem. Precisamos estudar cada ponto e identificar o que tem embaixo. E tivemos pontos positivos, porque identificamos uma boa resistência do solo”, explicou o secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

Após levantamento topográfico, todo o trecho em obra recebeu sinalização horizontal, identificando as trincheiras e os locais por onde passam tubulações de água e gás. A perspectiva é de que essa primeira etapa esteja concluída até a próxima semana.

