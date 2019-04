Vídeo: vereador é afastado em Presidente Figueiredo

Manaus - O suplente Gerry Alves (DEM) assume a vaga do vereador Marcos Nascimento (PSB) na câmara de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, a 117 quilômetros de Manaus. O suplente denunciou o vereador por acúmulo de cargos públicos.

A posse do suplente e agora vereador Gerry alves aconteceu no auditório da Câmara de Presidente Figueiredo, um dia após o vereador Marcos Nascimento ter perdido o mandato.

Gerry Alves entrou com denúncia contra Marcos Nascimento, alegando que o parlamentar acumulava cargos públicos. Segundo ele, além de Marcos atuar como vereador, também trabalhava na extinta Emater, desde 1995 e nunca pediu afastamento do cargo.

O processo tramitava na câmara de Presidente Figueiredo desde 2017.

Autor: Jackson Salvaterra/TV Em Tempo

