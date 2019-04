Em Manaus, governador do Rio promete apoio à Zona Franca

O evento foi realizado nesta sexta-feira (26) | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), disse que vai manifestar apoio à manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM) aos 46 deputados federais da bancada fluminense. A declaração foi feita durante a entrega de 37 pick-ups que vão auxiliar o trabalho das equipes da “Saúde da Família, no Amazonas, feita por Wilson Lima.

O evento foi realizado na manhã desta sexta-feira (26) no Podium da Arena da Amazonia, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Na segunda-feira (29), o Witzel tem uma reunião marcada com os deputados federais do Rio de Janeiro para discutir sobre a Reforma da Previdência. Ele vai aproveitar o momento para manifestar apoio à Zona Franca de Manaus.

“O Rio de Janeiro e o Estado do Amazonas são Estados irmãos e têm problemas muito parecidos. Por isso, é o importante o meu apoio ao governador Wilson Lima”, afirmou.

Importância da ZFM

Wilson Witzel (PSC) salientou sobre a importância da Zona Franca de Manaus para a economia brasileira e disse, ainda, que os conhecimentos obtidos durante a visita ao Amazonas serão aplicados na construção do Porto Açu.

“Vim para aprender mais sobre a ZFM, porque no Rio de Janeiro estamos em fase de criação do Porto Açu, uma grande área que vai dinamizar a produção industrial e tecnológica da cidade”, frisou.

Entrega de pick-ups

Sobre a entrega das pick-ups, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), disse durante o evento que os veículos são resultados de emendas parlamentares. Ele também afirmou que vai dar continuidade aos trabalhos no interior do Estado.

“Eu não tenho o porquê de segurar emendas que envolvem melhorias na saúde da população. Não vamos sossegar enquanto não solucionarmos as demandas do interior”, frisou o governador. Ele acrescentou que na próxima semana vai visitar três municípios do interior do Estado.

A entregada das pick-ups foi realizada por meio da Secretaria de Saúde e vai beneficiar 25 municípios, dentre eles: Parintins, Iranduba, Itacoatiara, Maués, Manicoré, Itapiranga, Ipixuna, Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, São Paulo de Olivença, Amaturá, Atalaia do Norte, Manicoré, Manaquiri, Tocantins, Careiro da Várzea, Santo Antônio do Iça, Pauini, Carauari, Fonte Boa, Tabatinga, Beruri, Anamã e Autazes. Os veículos foram adquiridos com recursos oriundos de emendas parlamentares do deputado federal Silas Câmara (PSC) e dos ex-congressistas Vanessa Grazziotin (PCdoB) e Hissa Abrahão (PDT). São caminhonetes zero quilômetro, tipo 4X4.

