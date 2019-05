Sassá anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Manaus

O vereador da Câmara Municipal de Manaus (CMM) Sassá da Construção Civil (PT) anunciou, nesse fim de semana, sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus nas eleições de 2020. O anúncio aconteceu durante reunião entre o parlamentar e trabalhadores da saúde e educação, realizada na amanhã do domingo (5).

“Em meios a tantas necessidades na cidade de Manaus, percebo que precisamos de mudanças que venham a beneficiar não somente o nosso município, e sim a população da capital amazonense. Além disso, a classe trabalhadora precisa de nosso empenho para garantir os seus direitos. Com essas necessidades, lanço a minha pré-candidatura a prefeito de Manaus”, afirmou Sassá da Construção Civil.

De acordo com o petista, a decisão de lançar sua candidatura partiu da decisão coletiva entre os profissionais da educação e saúde. “Após um longo diálogo com os trabalhadores e alguns membros do partido, tomamos essa importante decisão. A classe trabalhadora está muito abandonada e precisa de uma voz”, disse.

Sassá afirmou que ainda não há definição sobre quem pode ser candidato a vice-prefeito na composição de sua candidatura e que será definida pelo Partido dos Trabalhadores. “As conversas continuam, e, até os próximos meses, podemos ter um nome definido”, concluiu.

O presidente estadual do PT, deputado Sinésio Campos, afirmou que é direito de todo filiado querer se lançar como pré-candidato tanto a vereador, como a prefeito. No entanto ele salientou que o partido tem outras prioridades no momento, e reafirmou que a fala de Sassá da Construção Civil é uma iniciativa própria, não do partido.

"A iniciativa do vereador Sassá é um ato pessoal dele, e nós não somos contrários a isso. Quanto mais nomes surgirem para o debate, melhor. O PT é um partido orgânico, e ainda não sentou para definir candidaturas municipais para prefeito ou vereador. Nossa pauta atual é discutir os rumos da reforma da Previdência, a defesa dos trabalhadores da educação e Lula livre", afirmou.

Campos ainda salientou que algumas correntes do PT não descartam a reedição de uma aliança com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), mas que outras correntes também consideram uma chapa própria para as eleições municipais.

Ele lembrou da experiência exitosa do partido quando lançou uma chapa própria na eleição suplementar de 2017 para governador do Amazonas, encabeçada pelo atual deputado federal José Ricardo.

"Nós não descartamos uma aliança majoritária para as eleições municipais, assim como não descartamos a aliança com o PCdoB. O partido vai discutir todos os cenários e avaliar com calma quando chegarem as convenções", ressaltou.

