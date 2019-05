Vídeo: vereador do Amazonas que teve cargo cassado volta à câmara

Presidente Figueiredo - O vereador Marcos Nascimento (PSB), de Presidente Figueiredo, que teve o cargo cassado no final do mês passado, reassumiu o parlamento após entrar com uma liminar. Segundo o vereador, o pedido de cassação feito pela presidência da câmara não tinha fundamentos e nem consentimento dos demais vereadores.

O presidente da Câmara, Jonas Castro Ribeiro (PSB) explicou que havia uma denúncia contra o parlamentar, e que o caso foi apurado e por isso tomou a decisão.

Marcos Nascimento havia sido denunciado pelo suplente Gerry Alves (DEM) em 2017. Na denúncia, Gerry alegava que o parlamentar recebia pagamentos da extinta Emater desde 1995 sem aparecer no órgão.

A equipe da TV Em Tempo entrou em contato com o suplente, que chegou a participar de uma sessão na câmara. Ele informou já ter entrado com um pedido de desembargo e está aguardando manifesto por parte do judiciário.

