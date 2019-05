Mamães na política: obrigações no parlamento e cuidados com filhos

Apesar do ofício ser diferente da maioria das mulheres, o sentimento e as preocupações são os mesmos | Foto: divulgação





Manaus - Ser mãe é um desafio diário, mas unir a maternidade com a vida política tem suas particularidades. Neste domingo (12), quando o país comemora o Dia das Mães, o EM TEMPO conversou com mulheres que já estão exercendo seus mandatos parlamentares sobre como encaram a rotina materna e a atuação política.

Reeleita deputada estadual no ano passado, Alessandra Campêlo (MDB) divide as funções de parlamentar, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e presidente da Comissão da Mulher, da Família e do Idoso com a maternidade. Mãe de Sophia, de 22 anos, e Antônio, de 17, ela conta que, apesar do ofício ser diferente da maioria das mulheres, o sentimento e as preocupações são os mesmos.

“Como a maioria das mulheres que trabalham fora, com as mulheres parlamentares não poderia ser diferente. Enfrentamos a famosa dupla ou tripla jornada de trabalho, nos preocupamos com a saúde e educação dos filhos. Todas as preocupações que as mães têm, nós parlamentares compartilhamos. Isso sem contar com os ofícios que ainda recaem sobre nós mulheres”, diz.

Apesar dos compromissos, a parlamentar diz fazer questão de incluir atividades simples, mas essenciais, principalmente com o filho mais novo, que ainda está no colégio. Além disso, ela destaca a responsabilidade com todas as mães do Estado, ao apresentar e aprovar medidas que as beneficiem.

“Todos os dias, às 6h15 da manhã, coloco o café da manhã do meu filho na mesa, que eu mesma faço. Meu dia a dia é como o de qualquer outra mãe. Aconselho, converso, alerto. Mas existe uma pressão maior porque temos a responsabilidade de aprovar leis aqui que garantam direitos fundamentais aos filhos de todas as mães. Coração de mãe é mistura de alegria e amor infinito com uma aflição enorme”, completa.

Em seu primeiro dia das mães após o nascimento da primeira filha, Luma, a deputada estadual e ex vice-prefeita do município de Coari, Mayara Pinheiro (PP), diz que o êxito obtido nas urnas em 2018 só foi possível devido ao esforço conjunto da família e de seu grupo político. Ela foi a deputada estadual mais votada do Amazonas.

“Ser mãe é uma tarefa desafiadora. Sabemos que uma criança demanda atenção e tempo especiais. Minha filha tinha apenas 4 meses quando dei início à campanha, então contei com o apoio da minha família, meu marido e meu grupo político, que soube dividir muito bem as tarefas. Esse suporte deu muito certo”, revela.

Segunda vice-presidente da Aleam e presidente da Comissão da Saúde, ela destaca a importância de ter mulheres no centro de debates de assuntos que são de seus interesses em todos os poderes e em todos os lugares, seja a nível municipal, estadual ou federal.

“Ser mãe, ser mulher e ter um papel de destaque na área profissional não é simples, mas damos conta. A mulher tem esse diferencial de conseguir executar várias tarefas de forma primorosa ao mesmo tempo. Tendo em vista que as mulheres são maioria da população brasileira, da população amazonense e do eleitorado, acho que se faz necessário termos representatividade para dar voz aos nossos anseios em todos os poderes, não só no parlamento”, afirma.

Uma das três mulheres que ocupam o parlamento municipal, a vereadora Mirtes Salles (PR) experimentou a maternidade simultaneamente ao exercício do cargo. O filho, João Gabriel, nasceu durante o segundo mandato da vereadora, em 2011, dias antes do recesso parlamentar de julho. Ela, entretanto, optou por não tirar a licença maternidade e dividia as atividades como vereadora e apresentadora de um programa de TV com a amamentação do filho.

“Aproveitei os 20 dias de recesso e voltei às minhas atividades, tanto na CMM quanto ao programa que apresentava na época. Porém, a cada duas horas, ia em casa para amamentá-lo”, conta.

Hoje com sete anos, Mirtes Salles diz que o filho demonstra interesse em assuntos relacionados à política e que isso é tratado em casa de forma natural. Segundo a vereadora, por ainda ser pequeno, o filho não tem o discernimento de que ela é uma das únicas mulheres na Câmara, mas tem consciência do que significa o trabalho exercido por ela.

“Ele tem 7 anos, mas se envolve, pergunta. Fico impressionada com o despertar dele. Não porque ensino, mas porque ele presta atenção, por exemplo, no jornal. Ele ainda não tem o discernimento de que sou uma das únicas mulheres na CMM, mas de que sou vereadora, sim”, diz.

A vereadora destaca que apesar de serem maioria e participarem ativamente na criação dos filhos e do desenvolvimento do país, as mulheres ainda são minoria nos espaços de poder. Ela apontou que, muitas vezes, as próprias mulheres não votam em outra mulher ou, por diversos motivos, como a dupla ou tripla jornada de trabalho, não querem se candidatar.

“A mulher precisa se fazer representar. Para isso, precisamos de mais mulheres ocupando e representando nos espaços de poder. Isso evitaria, por exemplo, que passássemos por situações como a da Reforma da Previdência, onde temos uma grita muito pequena diante de uma reforma que está colocando mulheres em desvantagem e ferindo seus direitos. Se não aumentarmos nossa representatividade, fica difícil fazer cumprir leis que amparam as mulheres no país”, completa.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Tal mãe, tal filha: amazonenses falam de semelhanças e de união