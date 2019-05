Deputadas estaduais do AM apresentam 100 PLs em três meses

Manaus - Nos 100 primeiros dias da 19º legislatura da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) completados ontem (14), as quatro deputadas estaduais – Alessandra Campêlo (MDB), Dra. Mayara Pinheiro (PP), Joana D’Arc (PR) e Professora Therezinha Ruiz (PSDB) – se destacaram e juntas apresentaram 102 projetos de lei. Os outros 20 parlamentares alcançaram a marca de 161 proposituras, tendo João Luiz (PRB) recordista com 28 proposituras.



Estreante na Assembleia, a ex-vereadora Joana D’Arc mostrou trabalho nesse início de ano e sugeriu por meio de projeto a criação de 59 leis. A vice-presidente da Casa, Alessandra Campêlo fez 21 proposituras, já a Dra. Mayara e Therezinha Ruiz apresentaram 11 PLs cada uma.

Na lista dos que menos apresentam projetos estão Abdala Fraxe (Podemos) e Belarmino Lins (PP), ambos com três proposituras; Serafim Corrêa (PSB) e Sinésio Campos (PT), com quatro cada um; e Augusto Ferraz, que zerou em número de projetos de lei, mas apresentou 71 requerimentos.

Com maior número de PLs apresentadas entre as mulheres, Alessandra Campelo destaca que estes primeiros dias foram os melhores na Casa legislativa. “Eu acho que são os melhores 100 dias da história da Assembleia. É uma assembleia harmônica, embora haja divergência e discussões, e independente, uma assembleia que deixou de ser um puxadinho de poder A ou poder B. É uma Casa que trata de forma respeitosa e cordial os poderes, mas mantendo a sua independência”, afirmou a vice-presidente.

Outro ponto destacado por Alessandra é o aumento da bancada feminina, que agora conta com mais três mulheres – Therezinha, Joana e Mayara. “Nós, mulheres, durante este mandato estamos tendo muito mais apoio da presidência da casa para as nossas atividades. O presidente apoia abertamente e se declara feminista, apoiando as causas das mulheres do Brasil e do mundo, em especial aqui do nosso Amazonas”, enfatizou Alessandra.

Sobre o alcance expressivo nestes 100 primeiros dias, João Luiz cita seus principais projetos deste início de ano, que incluiu a proibição à nomeação, na administração pública direta e indireta, em quaisquer dos Poderes do Estado do Amazonas, em cargos de comissão, a condenados nos últimos cinco anos por crimes previstos na Lei Federal n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, popularmente conhecida como Maria da Penha. Outra matéria que ele destaca é a isenção da cobrança de estacionamento a idosos e pessoas portadoras de deficiência. Além disso, o parlamentar considera uma conquista a isenção de impostos a templos religiosos, de qualquer culto, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na conta de energia elétrica.

Novo líder

Outro assunto que predomina na casa nestes 100 dias da 19º legislatura é a escolha do novo líder governista. A pouco mais de dez dias para completar um mês que o governador Wilson Lima (PSC) está sem representante, os nomes de Joana Darc e Dr. Gomes (PSC) surgem como possíveis donos do cargo. Isso porque, Dr. Gomes sempre se portou como um representante do Estado involuntariamente e Joana assumiu, na última segunda-feira (13), ter sido convidada para vaga.

“Acho que deve ser uma conversa franca, sem pressão de nenhum lado. Estou analisando de forma tranquila”, revelou a parlamentar. Ela descarta a possibilidade de ser rejeitada posteriormente, caso seja considerada infrutífera para a vaga. “Absolutamente ninguém me trataria como objeto que pode ser descartado, não existe essa possibilidade. Acredito que o meu trabalho é meu trabalho e ninguém ousaria fazer isso comigo”, concluiu.

