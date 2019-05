Deputado quer combater jogos virtuais no Amazonas

Manaus (AM)- Prevenção e combate a todo tipo de jogo, virtual ou não, e intimidação sistemática, mais conhecido como bullying, que promova o perigo à vida, integridade física e psicológica do público infanto-juvenil é o que prevê o projeto de lei 177/2019, de autoria do deputado estadual João Luiz (PRB).

O parlamentar justifica a propositura dizendo que muitas vezes os jogos violentos e o Bullying induzem os jovens a cometer mutilação corporal, homicídios, chacinas e até suicídio. E, para combater esta prática, solicita do Poder Público, no âmbito da Política Estadual voltada à educação, que promova nas redes de ensino do Estado do Amazonas, ações de conscientização e prevenção.

João Luiz afirma que os pais são peças fundamentais para prevenir que jovens cometam atos trágicos contra si e o próximo. Os pais devem acompanhar o conteúdo acessado pelos filhos nos jogos ofertados pela rede mundial de computadores.

“Visamos sensibilizar a comunidade, professores, gestores, pais, familiares e responsáveis, para juntos auxiliar no combate e na identificação de comportamentos adversos de jovens e, sobretudo, colaborar na formação dos vínculos afetivos, fortalecendo o diálogo entre os grupos, dando maior atenção aos casos suspeitos e aos que possuem tendência à depressão”, disse.

Ainda segundo o deputado, os Jogos como o Baleia Azul (Blue Whale) e o de asfixia (Chocking Game), entre outros, que circulam na internet levam crianças, adolescentes e jovens, que jogam e perdem a disputa, a atentar contra a própria vida ou cometer delitos contra a população.

Lei

Para os efeitos desta Lei considera-se jogo perigoso, aquele de conteúdo indutor a automutilação e ao suicídio, assim como, outros riscos à integridade física e à vida de crianças adolescentes e jovens.

O induzimento ou instigação de alguém ao suicídio é crime, no Brasil, conforme dispõe o artigo do Código Penal.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Deputadas estaduais do AM apresentam 100 PLs em três meses