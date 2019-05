Vídeo: projeto de lei propõe isentar ICMS de templos e igrejas no AM

Manaus - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) deve apreciar um projeto de lei que propõe a retirada do pagamento de ICMS (Imposto sobre Mercadorias e Serviços) das instituições religiosas no Estado.

Pelas ruas a proposta não foi bem aceita. Há ainda quem pense que as instituições religiosas já possuem muitas regalias. O PL é de autoria do deputado João Luiz, da bancada evangélica da Aleam. O parlamentar diz que as igrejas fazem um papel muito esquecido pelo poder público, e ajudam na ressocialização das comunidades.

O assunto ainda será discutido em plenário pelos parlamentares. A constituição federal estabelece que é dever do Estado isentar o imposto de renda e o IPTU das igrejas. Mas não retira a obrigação dessas instituições sobre o ICMS.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Deputado quer combater jogos virtuais no Amazonas

Deputadas estaduais do AM apresentam 100 PLs em três meses